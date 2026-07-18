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Muere hombre al ser arrollado en su moto eléctrica

Circulaba por la plataforma circular del distribuidor Juárez

Por Redacción

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Muere hombre al ser arrollado en su moto eléctrica
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      Un hombre de la tercera edad que viajaba en una motoneta eléctrica, murió al ser arrollado por un automóvil en la plataforma circular del distribuidor Juárez, presentó múltiples lesiones y cuando fue atendido ya no había nada por hacer.

      El lamentable accidente ocurrió después de las tres de la tarde de este viernes, en que el ahora occiso, de aproximadamente 70 años de edad, se desplazaba en su pequeño vehículo eléctrico por la plataforma circular del distribuidor Juárez.

      Al llegar a la salida a la carretera a Matehuala, fue embestido de manera aparatosa por un automóvil de color negro, de procedencia extranjera, cuyo conductor realizaba maniobra para tomar por esa salida.

      En el atropellamiento, el infortunado fue lanzado al piso causándose fuertes lesiones y los testigos llamaron de inmediato a los paramédicos, quienes acudieron a prestarle ayuda pero se determinó que ya había perdido la vida.

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      Peritos de la Policía Vial Municipal realizaron el cierre del tramo de la plataforma a fin de tomar conocimiento del percance y más tarde llegaron elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de la escena.

      El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado a los familiares, mientras que el conductor del automóvil fue presentado ante el Ministerio Público para que se deslindaran responsabilidades. 

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