Buzón fiscal será obligatorio
Aplicará Sefin multas de más de $4,600 por no activarlo
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Las personas físicas con obligaciones fiscales estatales tendrán hasta el próximo 22 de julio para activar el Buzón Fiscal Estatal. Quienes incumplan podrán recibir multas de entre mil 173 y 4 mil 692 pesos, de acuerdo con el Código Fiscal del Estado y el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Función y alcance del buzón fiscal estatal
El nuevo sistema funcionará como un canal de comunicación entre la Secretaría de Finanzas (Sefin) y los contribuyentes para el envío de avisos, requerimientos y notificaciones relacionados con impuestos y obligaciones locales.
No sustituirá al Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ambos operarán de manera paralela: el federal se utiliza para asuntos administrados por el SAT, mientras que el estatal atenderá contribuciones y trámites correspondientes a San Luis Potosí.
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Obligaciones y sanciones para contribuyentes
Aunque el artículo 22 Bis del Código Fiscal establece que su utilización por parte de la autoridad será opcional y complementaria respecto de otros medios de notificación, los contribuyentes obligados sí deben activarlo y registrar sus datos de contacto dentro del plazo establecido.
La disposición comprende, entre otros, a personas físicas y morales con trabajadores, prestadores de servicios de hospedaje, contribuyentes sujetos a impuestos ambientales, propietarios o usuarios de vehículos registrados en el estado y titulares de licencias para vender o distribuir bebidas alcohólicas.
El artículo 149, fracción V, del Código Fiscal estatal establece una sanción de entre 10 y 40 veces el valor diario de la UMA para quienes no habiliten el buzón o no registren sus medios de contacto en los plazos correspondientes será, en su nivel máximo, de 4 mil 692 pesos.
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Las personas físicas con obligaciones fiscales en San Luis Potosí tienen hasta el 22 de julio para activarlo