Trafican con hormigas escondidas en juguetes

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CIUDAD DE MÉXICO.- El tráfico de especies exóticas no es nuevo en México, un país marcado por la fascinación de los narcotraficantes con distintos animales , de monos a tigres, pumas o aves.

Ahora las autoridades mexicanas encontraron un alijo muy distinto: hormigas escondidas en juguetes.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó el viernes del peculiar cargamento de 105 hormigas reina del género Pogonomyrmex que pretendía ser enviada por paquetería desde El Salto, Jalisco, al noroeste de México, hacia Laos, en el sureste asiático ya unos 15.000 kilómetros de distancia.

Cada hormiga iba en un tubo de ensayo que luego se acomodaban en coches o muñecos de plástico. Los paquetes de los juguetes tenían la etiqueta falsa de "figuras de colección".

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Las autoridades detectaron el cargamento cuando una empresa de paquetería detectó algo sospechoso en una caja de cartón y vio los insectos. Uno de los juguetes tenía en su cabeza 22 tubitos de ensayo.

Del poco más de centenario de ejemplares, 18 hormigas estaban muertas y el resto fueron liberados en una zona protegida.

El contrabando de hormigas hacia mercados de Europa y Asia es una tendencia al alza.