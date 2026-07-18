Catea la FGE casa donde producían permisos falsos

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Una casa donde se producían permiso para circular falsos, fue cateada por la Fiscalía General del Estado en donde se pudieron asegurar cientos de documentos apócrifos y equipo de cómputo.

La FGE, a través de la Policía de Investigación y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, pudo asegurar el inmueble para las investigaciones posteriores.

Como resultado de labores de investigación, este viernes personal de la PDI, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, cumplimentó la orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia La Libertad, en la zona metropolitana, derivado de una carpeta de investigación iniciada por el probable delito de falsificación de documentos.

Durante la diligencia fueron asegurados diversos indicios, entre ellos equipo de cómputo, equipo de impresión y permisos de circulación presumiblemente apócrifos.

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Tanto los objetos asegurados como el inmueble quedaron a disposición de agentes del Ministerio Público, quienes continuarán con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades.