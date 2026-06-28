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Camerino

FASTFOODBOSS ES PERSEGUIDO POR HOMBRE CON cuchillo

Por El Universal

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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FASTFOODBOSS ES PERSEGUIDO POR HOMBRE CON cuchillo
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      El streamer alemán FastFoodBoss, quien se dedica a subir contenido de la comida local que prueba en sus viajes alrededor del mundo, fue perseguido por un hombre con un cuchillo en calles de la Ciudad de México.

      La agresión sucedió la tarde del pasado miércoles 24 de junio mientras el extranjero recorría un tianguis en la capital del país, previo al último partido en fase de grupos de México. El creador de contenido se encontraba realizando una transmisión en vivo al momento en el que fue alcanzado por el hombre, quien comenzó a agredirlo verbalmente, exigiendo que detuviera su video. Streamer alemán recibe apoyo de comerciante local y escapa de hombre con cuchillo en la CDMX

      El momento quedó registrado por captura de pantalla y fue difundido a través de redes sociales. En el video se ve al hombre mexicano de la tercera edad, quien no portaba ninguna prenda superior y tenía el rostro pintado de la bandera de México, alcanzar al joven extranjero con un alargado cuchillo en la mano derecha para exigirle que deje de grabar.

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