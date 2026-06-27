Así es la historia detrás de "Vogue", el éxito de Madonna

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Cuando "Vogue", de Madonna, llegó a las listas de popularidad en 1990, el voguing ya tenía una historia dentro de la comunidad LGBT+ en Nueva York. Lo que hizo la cantante fue llevar ese estilo de baile y su esencia a millones de personas alrededor del mundo.

Origen y evolución del voguing

Versos del tema como: "Strike a pose" ("Adopta una pose") y "I know a place where you can get away / it´s called a dance floor, and here´s what it´s for" ("Sé de un lugar donde puedes escapar / se llama pista de baile, y esto es para lo que sirve") muestran el escenario como un espacio de libertad.

El voguing está relacionado con las poses de las modelos de la revista Vogue, pero con una estética más exagerada, movimientos de brazos, teatralidad y elegancia.

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Su origen se ubica en los salones ballroom de Nueva York entre los años 60 y 80, donde comunidades queer negras y latinas del barrio de Harlem encontraron un espacio para expresarse a través del baile y las competencias drag.

En los encuentros se realizaban batallas de voguing muy similares a los certámenes de belleza, donde participantes gay, trans y queer competían por trofeos y defendían la reputación de sus "casas", de acuerdo con un artículo de la revista Vogue España titulado "De las salas de Harlem al estrellato: 40 años de historia del voguing".

Las "casas" funcionaban como redes de apoyo para personas rechazadas por sus familias o su entorno, y solían adoptar nombres inspirados en casas de moda europeas como Milán.

El voguing también fue visto como una forma para contar historias y una resistencia ante la crisis del VIH/SIDA.

A finales de los años 80, el estilo evolucionó: pasó de poses más estáticas a movimientos fluidos, con giros, saltos y caídas dramáticas.

Madonna y la popularización del voguing

Madonna se interesó en este baile en 1990, cuando visitó el club Sound Factory en Nueva York. Más tarde comenzó a trabajar en la canción junto al productor Shep Pettibone, quien se presentaba en los clubes de la ciudad.

Para el videoclip de "Vogue", trabajó con bailarines de la cultura ballroom, entre ellos miembros de la House of Xtravaganza como José Gutiérrez, quienes la ayudaron a darle forma a la coreografía y también la acompañaron de gira para el tour mundial Blond Ambition.

El video llevó esta estética a nivel mundial y la canción llegó al número uno en más de 30 países como líder en ventas.

Madonna incluyó el tema en el álbum I'm Breathless. En entrevista con Rolling Stone en 2009, explicó que la escribió mientras trabajaba en la película "Dick Tracy", inspirada en la estética del cine clásico de Hollywood.

"Después de filmar la película, Warren Beatty me preguntó si podía escribir una canción que se ajustara a la de mi personaje. Estaba obsesionada con los bares clandestinos y las estrellas de cine y cosas así. La idea de la letra surgió de esa solicitud".

En la letra se mencionan figuras como Greta Garbo y Marlene Dietrich que recuerdan el glamour.

"Vogue" ganó tres premios en los MTV Video Music Awards y se convirtió en una forma de representación para la comunidad.