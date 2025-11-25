Fátima Bosh alza la voz ante mensajes de odio en México

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025 levantó la voz en contra de los mensajes de odio y violencia que ha recibido en redes sociales tras coronarse en el certamen de belleza, y con un extenso y poderoso mensaje alzó la voz como mujer.

"Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio", expresó en su mensaje.

Previo a él, mostró algunos ejemplos de la violencia digital que ha recibido en comentarios que la señalan como tramposa porque la corona habría sido comprada supuestamente.

"El universo te odia". "Soporta hasta que entregues esa corona". "Esa corona no es tuya perra, eres la perra más grande del mundo, y lo vas a pagar". "¿No te da pena?, fraude, no te la mereces, papi le compró la corona a su niña". "Espero que mueras mañana, tú y tu familia, fraude, qué pena, espero que nunca encuentres la felicidad y enfrentes tu karma pronto, ¡muere perra!", se lee ente los muchos comentarios. "Mereces que nadie te anime, mereces que te maten".

Fátima, creyente en Dios, compartió una imagen referente a su fe y en lo que realmente importa:

"Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que otros piensen de ti. Dios conoce tu corazón"

- Fátima Bosh levanta la voz

Fátima Bosh admitió que aunque ella tiene sus valores firmes, así como su autoestima, a mucha gente sí le pueden afectar estos mensajes para su estabilidad mental; la Miss Universo 2025 lamentó los insultos, los ataques e incluso los deseos de muerte que ha recibido, por lo que como mujer condenó la violencia digital, una forma de violencia contra las mujeres, y resaltó la importancia de alzar la voz ante este problema.

Bosch afirmó que aunque los ataques duelen, lo que realmente la define es su fortaleza, sus valores y compromiso con las mujeres, por lo que su propósito, dijo, es usar su plataforma para visibilizar la violencia y defender la dignidad femenina.

Alentó a todas las mujeres a resistir y mantenerse firmes, asegurando que la victoria de una mujer es muestra de resiliencia y abre camino para otras, rechazando que la violencia silencie o detenga su voz, por lo que reiteró su compromiso de levantar la voz y nunca quedarse callada

"Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más", expresó.

Fátima reiteró su compromiso tras haber ganado el certamen, el cual, afirmó, no sólo simboliza belleza, sino simboliza responsabilidad.

"Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar, o salirse del molde que la sociedad ha marcado".

- El mensaje íntegro de Fátima Bosch dice:

Estos son algunos de los mensajes que he recibido estos últimos días. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima y esto no me derrumba. Pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques y llegar a afectar su estabilidad mental y emocional.

Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados.

En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento.

Hoy quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad.

Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito.

Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más.

A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo.

A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas.

Porque una corona no solo simboliza belleza: simboliza responsabilidad. Y quien convierte su frustración en violencia, no está opinando: está dañando, está perpetuando un problema mundial que ya no vamos a tolerar.

No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar.

Porque cuando una mujer se mantiene firme frente al odio, abre camino para miles más.

A todas las mujeres que hoy sienten miedo, que viven violencia, que han sido calladas: yo las veo, las honro y uso mi voz por ustedes.

Y a quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene. Su confianza me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola.

Hoy, desde este lugar y con este título, reafirmo mi compromiso: seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar, o salirse del molde que la sociedad ha marcado.

Porque la violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor, Mi voz no se apaga.

Porque mi luz como la de TODAS nació para iluminar, no para esconderse. Hay mucho trabajo por hacer, y mi compromiso está y seguirá en usar esa corona para bien.

Fátima Bosch Fernández

Miss Universe 2025.