COMEDIA MEXICANA, ENTRE LAS 100 MEJORES DE LA HISTORIA

Por EFE

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
COMEDIA MEXICANA, ENTRE LAS 100 MEJORES DE LA HISTORIA

‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, del director español Pedro Almodóvar, es la única película hispana en figurar en la lista de 100 mejores películas de comedia de la historia, publicada este lunes por el medio especializado estadounidense Variety.

La cinta protagonizada por Carmen Maura, Antonio Banderas y Julieta Serrano ocupa el puesto número 84 del conteo que lidera ‘The Naked Gun: From the Files of Police Squad!’ (1988), dirigida por David Zucker y protagonizada por Leslie Nielsen.

La publicación alaba “la teatralidad desenfrenada de las telenovelas” que impregnó Almodóvar en los inicios de su carrera y asegura que la película de 1988 representa “el punto más alocado” de los inicios del español como director.

La clasificación también contempla películas como ‘Some Like It Hot’ (1959), dirigida por Billy Wilder y protagonizada por Marilyn Monroe y Tony Curtis en el número dos, seguido de ‘Annie Hall’ (1977), de Woody Allen, que consolidó a Diane Keaton como una de las actrices más icónicas de su generación. 

