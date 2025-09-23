Flor Rubio rechaza parodia de "La Cotorrisa" y exige respeto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Flor Rubio mostró su inconformidad frente a la parodia que Slobotzky y Ricardo Pérez, junto al equipo de "La Cotorrisa", hicieron sobre la prensa mexicana de espectáculos, en la que fue incluida. La periodista expresó que su trabajo, y su forma de comunicar, no deben ser motivo de burla ni de humillaciones.

Hace unos días, "La Cotorrisa" publicó un video alusivo a los programas de espectáculos, titulado "No tenemos vida", en el que Ricardo Pérez y Slobotzky hicieron alusión a algunas de las figuras de ese medio, a través de los personajes "Flohr Ruvio", "Ana Alvara Maríes", "Adavo Gustolfo Labaye" y "Güera 4".

Esta parodia surgió tras el desencuentro que Pérez tuvo con algunos reporteros cuando él y Susana Zabaleta fueron captados en el aeropuerto de la CDMX. El podcaster mostró molestia por la insistencia de los medios que cuestionaban a la cantante acerca del desempeño vocal de Ángela Aguilar, con quien coincidieron en el evento "Los 300 líderes de México".

Para Ricardo, esa pregunta solo buscaba confrontar a su pareja con Aguilar, situación que detonó su molestia y lo llevó a afirmar que la prensa solo busca a Zabaleta cuando se trata de chismes.

La polémica escaló tras la publicación del video, al grado de que este lunes, cuando "la Zabaleta" volvió a ser captada en el aeropuerto, los reporteros usaron la frase "prensa digna" para recibirla. Ella alzó el brazo en señal de apoyo, pero la respuesta fueron abucheos.

En este contexto, durante la emisión de este martes de "Venga la Alegría", Flor Rubio mostró su indignación por la parodia de La Cotorrisa. Para su compañero Ricardo Casares se trató de comedia, pero Rubio aseguró que se trata de insultos y humillaciones disfrazadas de humor.

"La controversia es con su novio, Ricardo Pérez. Sin embargo, lo que ha pasado con Susana es que no ha plantado un posicionamiento claro. Después de los insultos y humillaciones disfrazadas de comedia por La Cotorrisa en dos videos, Susana ha dado ´like´ a comentarios que atacan a los medios de comunicación", expuso.

Rubio no justificó el comportamiento de la prensa, pero subrayó la labor de los reporteros, que hacen guardias de largas jornadas en aeropuertos, por lo que pidió respeto tanto a colegas como a su trabajo.

"Nadie, por más famoso o influencer que sea, tiene derecho a ofendernos. El trabajo que hacemos los periodistas merece respeto. Nadie tiene por qué soportar insultos de este tipo de influencers".

Aunque Ricardo Casares insistió en que era entendible la reacción de Pérez, Rubio fue clara:

"Lo que pasa es que no te toca directamente; en mi caso sí, hay alusiones directas en sus videos, disfrazadas de comedia, pero que tratan de ser insultos. No me los merezco, y no se lo merece ninguno de los reporteros. Nunca voy a estar de acuerdo en que se demerite el trabajo de reporteros".

Finalmente, la periodista precisó que, pese a la popularidad de La Cotorrisa, no tiene interés en conocer a sus creadores:

"No los conozco ni me interesa conocerlos, ni ver sus videos, no me gusta su humor, pero los respeto. Reconozco sus logros, lo que han hecho en plataformas digitales. Les respeto, respétennos a nosotros".

