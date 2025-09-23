logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL

Por EFE

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL

Tom Holland tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man, pero se espera que en unos “pocos días” pueda regresar al trabajo, según informaron varios medios estadounidenses.

Holland resultó herido el viernes mientras realizada una acrobacia en el rodaje, que se está desarrollando estos días en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres.

El rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado y se decidió que se tomara unos días de descanso, pero se encuentra bien.

Incluso al día siguiente del incidente, Holland asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie’s en Londres. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

LOS HALLAN SIN VIDA EN EDOMEX
LOS HALLAN SIN VIDA EN EDOMEX

LOS HALLAN SIN VIDA EN EDOMEX

SLP

El Universal

LA FGJ DE LA CDMX CONFIRMÓ QUE DOS CUERPOS SIN VIDA ENCONTRADOS EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLÁN, EN EL EDOMEX, COINCIDEN CON LOS PERFILES DE LOS MÚSICOS COLOMBIANOS, REPORTADOS COMO DESAPARECIDOS EL 16 DE SEPTIEMBRE

JIMMY KIMMEL REGRESA A SU PROGRAMA
JIMMY KIMMEL REGRESA A SU PROGRAMA

JIMMY KIMMEL REGRESA A SU PROGRAMA

SLP

EFE

TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL
TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL

TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL

SLP

EFE

DEMON SLAYER SIGUE DOMINANDO LA TAQUILLA
DEMON SLAYER SIGUE DOMINANDO LA TAQUILLA

DEMON SLAYER SIGUE DOMINANDO LA TAQUILLA

SLP

EFE