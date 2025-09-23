TOM HOLLAND SUFRE UNA CONMOCIÓN CEREBRAL

Tom Holland tuvo que ser llevado de urgencia al hospital tras sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la nueva entrega de Spider-Man, pero se espera que en unos “pocos días” pueda regresar al trabajo, según informaron varios medios estadounidenses.

Holland resultó herido el viernes mientras realizada una acrobacia en el rodaje, que se está desarrollando estos días en los estudios Leavesden, en Watford, al noroeste de Londres.

El rodaje fue suspendido para que el actor británico fuera tratado y se decidió que se tomara unos días de descanso, pero se encuentra bien.

Incluso al día siguiente del incidente, Holland asistió junto a su novia, Zendaya, a una gala benéfica en la sede de la casa de subastas Christie’s en Londres.

