logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"

La cantante confirmó que ya limó asperezas con María Raquenel mientras presenta su serie documental y reclama el daño que le hizo Pati Chapoy.

Por El Universal

Octubre 22, 2025 07:20 a.m.
A
Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"

Aun con los procesos legales que enfrenta en Estados Unidos, Gloria Trevi aseguró que si fuera por ella, se reconciliaría con quienes le han hecho daño. De hecho, confirmó que ya limó asperezas con María Raquenel, "Mary Boquitas", su excompañera en el llamado "Clan Trevi-Andrade".

"Durante algunos años pasamos épocas muy difíciles; hubo un tiempo en que fuimos muy amigas. Tomé esa decisión y creo que es bonito dar ese mensaje de que nos debemos reconciliar", expresó la cantante.

Trevi explicó que ese perdón no es hacia los demás, sino para estar en paz consigo misma. "Recuerden que no he sido yo la que ha aventado la primera piedra; he sido yo la que se ha tenido que defender", dijo.

Las declaraciones ocurrieron durante la presentación de la serie documental La Trevi sin filtro, que se estrenará este viernes en la plataforma ViX y que abordará aspectos íntimos de su vida personal y profesional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre el proceso legal que mantiene contra Pati Chapoy, la intérprete prefirió no dar detalles, aunque reconoció que la periodista "le hizo mucho daño durante años" con los señalamientos públicos en su contra.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"
Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"

Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"

SLP

El Universal

La cantante confirmó que ya limó asperezas con María Raquenel mientras presenta su serie documental y reclama el daño que le hizo Pati Chapoy.

Federline revela la llamada que rompió su matrimonio con Britney Spears
Federline revela la llamada que rompió su matrimonio con Britney Spears

Federline revela la llamada que rompió su matrimonio con Britney Spears

SLP

El Universal

El exesposo de Britney Spears asegura que una llamada con Paris Hilton y Lindsay Lohan fue el punto final de su relación.

Volver al futuro
Volver al futuro

Volver al futuro

SLP

El Universal

LA PELÍCULA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL CINE Y DEJÓ UNA HUELLA EN LA CULTURA POP, VUELVE A LA PANTALLA GRANDE PARA CONMEMORAR 40 AÑOS DE SU ESTRENO ORIGINAL

Kevin Federline acusa a Britney Spears de manera preocupante
Kevin Federline acusa a Britney Spears de manera preocupante

Kevin Federline acusa a Britney Spears de manera preocupante

SLP

El Universal

Antiguos líderes del movimiento Save Britney deciden no seguir apoyando a Britney Spears en su nueva etapa.