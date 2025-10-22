Gloria Trevi lanza documental y se reconcilia con "Mary Boquitas"

Aun con los procesos legales que enfrenta en Estados Unidos, Gloria Trevi aseguró que si fuera por ella, se reconciliaría con quienes le han hecho daño. De hecho, confirmó que ya limó asperezas con María Raquenel, "Mary Boquitas", su excompañera en el llamado "Clan Trevi-Andrade".

"Durante algunos años pasamos épocas muy difíciles; hubo un tiempo en que fuimos muy amigas. Tomé esa decisión y creo que es bonito dar ese mensaje de que nos debemos reconciliar", expresó la cantante.

Trevi explicó que ese perdón no es hacia los demás, sino para estar en paz consigo misma. "Recuerden que no he sido yo la que ha aventado la primera piedra; he sido yo la que se ha tenido que defender", dijo.

Las declaraciones ocurrieron durante la presentación de la serie documental La Trevi sin filtro, que se estrenará este viernes en la plataforma ViX y que abordará aspectos íntimos de su vida personal y profesional.

Sobre el proceso legal que mantiene contra Pati Chapoy, la intérprete prefirió no dar detalles, aunque reconoció que la periodista "le hizo mucho daño durante años" con los señalamientos públicos en su contra.