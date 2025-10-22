logo pulso
Volver al futuro

LA PELÍCULA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL CINE Y DEJÓ UNA HUELLA EN LA CULTURA POP, VUELVE A LA PANTALLA GRANDE PARA CONMEMORAR 40 AÑOS DE SU ESTRENO ORIGINAL

Por El Universal

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
Volver al futuro

Hace 40 años, un adolescente con patineta y un científico loco demostraron que los viajes en el tiempo podían ser reales. En 1985, “Volver al futuro” (“Back to the Future”) no solo cambió la historia del cine, sino que también dejó una huella en la cultura pop que sigue en cada generación.

Y este 2025, los fans mexicanos podrán revivir esa aventura: la película regresa a salas de Cinépolis, en formatos tradicionales, IMAX y 4DX, con funciones especiales, menús temáticos y una experiencia inmersiva digna del mismísimo Doc Brown.

El reestreno llega justo para celebrar los 40 años del estreno original, bajo la dirección de Robert Zemeckis y la producción de Steven Spielberg. La cinta volverá a proyectarse el 31 de octubre de 2025, como parte de la celebración global organizada por Universal Pictures. La preventa comenzará el 26 de septiembre, y Cinépolis confirmó que habrá funciones VIP en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Morelia y Querétaro.

BANQUETE INSPIRADO EN EL UNIVERSO DE HILL VALLEY

Los fans que asistan a las funciones VIP podrán disfrutar un banquete inspirado en el universo de Hill Valley: Entrada: Chatarra de laboratorio, unos crujientes chicken tenders con salsa de alitas. Plato fuerte: Pizza rehidratada, una mini pizza de pepperoni en colaboración con Pizza Hut. Postre: Experimento fallido, un brownie de Oreo que demuestra que los errores también pueden ser deliciosos.

