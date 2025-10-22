Movilización causó ausentismo escolar

Los avisos de protestas universitarias que desde el pasado lunes por la tarde y noche circularon en redes sociales y grupos de mensajería, provocaron que algunas madres y padres de familia optaran por no llevar a sus hijos a clases ayer martes en prevención de lo que pudiera ocurrir con las manifestaciones.

Quienes sí se animaron, salieron con hasta 40 minutos extra de su tiempo normal y aun así llegaron tarde a algunos planteles, sobre todo los ubicados en el Centro Histórico y sus alrededores o de plano desistieron de su objetivo a medio camino al ver las complicaciones de tráfico en avenidas y calles como Uresti, Reforma, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y otras.

Oficialmente, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) no reportó cifras significativas de ausentismo en planteles de educación básica, pero sí se supo de casos de padres de familia que, desde el lunes por la noche tomaron la decisión de no llevar a sus hijas e hijos a la escuela al día siguiente.

En algunas avenidas y calles también fue notoria la ausencia de unidades del transporte público en comparación con el aforo normal. Y es que, por lo general, ante la posibilidad de manifestaciones estudiantiles, los permisionarios optan por no correr riesgos de pérdida de ingresos por retrasos o, incluso, en el peor de los casos, de daños.

