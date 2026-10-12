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Hijo de Halle Berry podría testificar en disputa de custodia

Documentos judiciales revelan acusaciones de abuso y pruebas presentadas en la corte.

Por El Universal

Octubre 12, 2026 07:19 p.m.
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Hijo de Halle Berry podría testificar en disputa de custodia
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- La batalla legal entre Halle Berry y Olivier Martínez por la custodia de su hijo ha dado un nuevo giro, luego de que el actor asegurara que el adolescente estaría dispuesto a testificar en contra de su famosa madre.

      Hijo de Halle Berry dispuesto a testificar en custodia

      Hace tan solo unos días, la protagonista de "Gatúbela" fue acusada por Martínez de abuso físico hacia el niño, por lo que interpuso una demanda y pidió la custodia total.

      Ahora, y de acuerdo con nuevos documentos judiciales obtenidos por TMZ, el adolescente quiere pasar al estrado para contar lo que habría pasado durante el altercado y expresarle a la corte con quién quiere quedarse.

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      Acusaciones y pruebas en la disputa legal

      Asimismo, se habla de una fotografía que el joven le tomó a Berry poco después del incidente, cuando, presuntamente, discutieron por el uso de un videojuego y Halle lo habría intentado asfixiar.

      Olivier, en su declaración, además sostiene que su hijo ya había denunciado presuntas agresiones físicas por parte de la actriz, pero sentía que sus quejas no eran tomadas en serio; por ello decidió obtener pruebas.

      Berry ha negado las acusaciones y señaló a su ex de intentar poner al menor en su contra.

      Los actores, que estuvieron casados entre 2013 y 2016, deberán comparecer nuevamente ante el juez el próximo viernes. Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado públicamente al respecto.

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