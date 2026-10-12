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Cárteles mexicanos roban autos de lujo en EU para crimen

Entre los autos robados destacan BMW, Cadillac, Ford Raptor y Chevrolet Suburban, algunos con blindaje.

Por El Universal

Octubre 12, 2026 07:06 p.m.
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Cárteles mexicanos roban autos de lujo en EU para crimen
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Los cárteles mexicanos están robando autos y camionetas de agencias de alquiler en Estados Unidos para trasladarlos a México, donde algunos terminan en manos de líderes criminales. De acuerdo con una investigación publicada por Los Angeles Times, entre los vehículos buscados se encuentran las Cadillac Escalade y las SUV de BMW, además de camionetas como Ford Raptor y Chevrolet Suburban.

      Robo de autos de lujo en Estados Unidos y traslado a México

      El reportaje, elaborado por Steve Fisher en colaboración con Puente News Collaborative, señala que estas operaciones ocurren principalmente en estados fronterizos, aunque también se han detectado casos en ciudades como Nueva York, Chicago y Miami. California destaca como uno de los principales puntos de origen.

      Este robo consiste en rentar vehículos en Estados Unidos y trasladarlos a México. En algunos casos, las redes criminales reclutan personas para realizar el alquiler y en otros casos, utilizan identidades robadas.

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      Procedimientos irregulares y modificaciones en vehículos robados

      Ya una vez que cruzan la frontera, recuperar las unidades resulta más complicado. Según la investigación de Los Angeles Times, algunos vehículos reciben placas mexicanas y son registrados mediante procedimientos irregulares, lo que dificulta su identificación.

      Uno de los factores señalados por representantes de la industria es la regulación de California sobre el rastreo por GPS de los autos de alquiler, que limita cuándo pueden activarse estos sistemas.

      Además de las Cadillac Escalade y las SUV de BMW, los grupos criminales buscan Ford Raptor, Chevrolet Suburban, camionetas Toyota y Jeep Wrangler. Algunos vehículos todoterreno son modificados con blindaje de acero, aberturas para disparar y soportes para armas.

      La investigación documentó el robo de 10 camionetas Ram nuevas procedentes de aeropuertos de Oakland, Los Ángeles y Las Vegas, que terminaron en regiones de Jalisco. Con ayuda del Ejército mexicano, se recuperó una de ellas.

      En otro caso, fueron sustraídas 6 Jeep Wrangler modelo 2026 en Oakland y Las Vegas. Investigadores consideraron que estaban destinadas al Cártel de Sinaloa y lograron recuperar 4.

      No existe una cifra exacta de los vehículos de alquiler que terminan en México cada año, aunque la investigación estima que podrían ser miles.

      Como referencia, datos de la Patrulla de Caminos de California citados por el diario indican que alrededor de 850 vehículos robados en ese estado fueron recuperados en México cada año desde 2023. La cifra incluye unidades de distintas procedencias, no solamente autos de alquiler.

      Para las organizaciones criminales, rentar un vehículo por unos cientos de dólares puede representar una alternativa de bajo costo frente a comprar uno nuevo, explicó Kevin Carter, especialista en recuperación de autos de alquiler citado por el medio estadounidense.

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