"Vamos a estar en la boleta", confirma Gallardo
Ante dicho escenario, el gobernador deberá solicitar licencia para realizar actividades proselitistas
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Aunque no precisó el cargo por el que buscará contender, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, confirmó este día que participará en las elecciones del proceso electoral 2026-2027.
Previo a encabezar un evento en el municipio de Villa de Reyes, el mandatario estatal declaró en breve respuesta que "primeros Dios, vamos a estar en la boleta (electoral)".
Expuso lo anterior al ser cuestionado por la prensa local si ante el inicio del proceso electoral, se postulará para una candidatura a diputación federal o senaduría de la república.
Con la confirmación expuesta, en determinado momento Gallardo Cardona deberá solicitar licencia al cargo de gobernador para llevar a cabo actividades proselitistas.
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Hace algunos meses se le preguntó al respecto, sin embargo, evitó responder al cuestionamiento.
Gallardo Cardona fungió como legislador en la Cámara de Diputados del 29 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2021, durante la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
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