logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Vamos a estar en la boleta", confirma Gallardo

Ante dicho escenario, el gobernador deberá solicitar licencia para realizar actividades proselitistas

Por Rubén Pacheco

Octubre 12, 2026 02:24 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque no precisó el cargo por el que buscará contender, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, confirmó este día que participará en las elecciones del proceso electoral 2026-2027.

      Previo a encabezar un evento en el municipio de Villa de Reyes, el mandatario estatal declaró en breve respuesta que "primeros Dios, vamos a estar en la boleta (electoral)".

      Expuso lo anterior al ser cuestionado por la prensa local si ante el inicio del proceso electoral, se postulará para una candidatura a diputación federal o senaduría de la república.

      Con la confirmación expuesta, en determinado momento Gallardo Cardona deberá solicitar licencia al cargo de gobernador para llevar a cabo actividades proselitistas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hace algunos meses se le preguntó al respecto, sin embargo, evitó responder al cuestionamiento.

      Gallardo Cardona fungió como legislador en la Cámara de Diputados del 29 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2021, durante la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

      LEA TAMBIÉN

      "Ruth puede esperar": Gallardo (VIDEO)

      El gobernador indica que no le agradaría que su esposa lo sucediera; tiene el futuro por delante, señala

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vamos a estar en la boleta, confirma Gallardo
      Vamos a estar en la boleta, confirma Gallardo

      "Vamos a estar en la boleta", confirma Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Ante dicho escenario, el gobernador deberá solicitar licencia para realizar actividades proselitistas

      No preocupan observaciones del IFSE, dice Galindo
      No preocupan observaciones del IFSE, dice Galindo

      "No preocupan observaciones del IFSE", dice Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      Criticó que el órgano auditor diera a conocer el monto sin haber notificado oficialmente a su administración

      Somos impugnará revocación de registro en SLP
      Somos impugnará revocación de registro en SLP

      Somos impugnará revocación de registro en SLP

      SLP

      Samuel Moreno

      Nava Palacios acusa al Tribunal Electoral de favorecer a Morena 

      Multan a personal de Seduvop por basura en tiradero clandestino
      Multan a personal de Seduvop por basura en tiradero clandestino

      Multan a personal de Seduvop por basura en tiradero clandestino

      SLP

      Rolando Morales

      El área de Ecología capitalina no descarta consecuencias penales