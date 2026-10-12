Padre de Dafne Zapata es declarado culpable por abuso sexual

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CIUDAD VICTORIA, Tamps., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Gabriel "N", padre de Dafne Zapata Quintos, esta tarde de lunes fue declarado culpable por el delito de abuso sexual agravado en contra de su propia hija, por el juez Eliseo Sánchez Wong.

Detalles confirmados

Esto lo informaron al salir del Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, el mismo Gabriel "N" y la señora Alejandra Quintos, madre de Dafne.

"Después de muchos años, mi hija recibe justicia, es culpable al cien por ciento, todos los medios de prueba, todos los señalamientos, todo lo indica como culpable, tanto los peritajes. No tengo palabras más que agradecerle a Dios por darme esta oportunidad de tener la justicia que mi hija merece", expresó Alejandra Quintos al salir de la audiencia.

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La señora calificó como excelente el trabajo de su abogado, Víctor Paz; así como del Ministerio Público y del juez Eliseo Sánchez Wong, "merece toda admiración y respeto. Me voy con muy buen sabor de boca de este fallo, que no es a favor mío, que es a favor de mi hija, y que se demuestra, es la muestra de que, si tú sigues exigiendo y no te das por vencida, así pasan los años, así está todo el mundo en tu contra, y así no esté la persona que amas a tu lado, vas a tener la justicia que se merece tu familia".

¿Cómo ocurrió el proceso judicial?

¿Qué sigue en este juicio?

"El día 15 de octubre, a las 11 de la mañana, tendremos una audiencia más, pero él es culpable. Va a ser unos alegatos finales y ya luego sigue otra audiencia y ya se le dicta la sentencia que él se merece", explicó.

- ¿Gabriel va a pisar la cárcel o cómo va a estar ese proceso?

"Claro que va a pisar la cárcel, eso es lo que va a pasar, totalmente".

Mencionó que está en su derecho de apelar, como todo imputado, "pero ya estuvo dos años, tiene todo, todo en su contra".

También mandó un mensaje: "Para empezar, a todas las mamás, hermanas, amigas, como mujeres, hay que escuchar a nuestros hijos, a nuestras amigas; todos, desde niños, adolescentes y adultos, pueden ser víctimas de algún abuso".

Mencionó que las niñas y niños lamentablemente son el sector más vulnerable, "por años siempre hemos sido, ahora sí que, violentadas las mujeres, y pues tenemos que levantarnos y apoyarnos entre nosotras. Y pues mi hija es víctima y, desgraciadamente, como ya se nos ha mencionado, ella ya no tiene una voz porque falleció; la asesinaron. Pero aquí está su madre para exigir la justicia que ella se merece".

Y agregó: "Ahora ya entiendo por qué no denuncian, ahora entiendo por qué no alzan la voz, ahora entiendo por qué no hacen marchas, ahora entiendo por qué no quieren dar entrevistas. Porque te expones a todo y nunca vas a continuar con tu vida de la misma manera, ni vas a volver a ser tú. Pero créanme que con el resultado de hoy vale toda la pena. Sigan denunciando y hay que tener solidaridad como mujeres y apoyarnos".

Acciones de la autoridad

Al juez le quedó grande la toga: Gabriel "N"

Al salir del Centro Integral de Justicia, Gabriel "N" señaló lo siguiente: "Ya dieron el fallo; el juez consideró que es fallo condenatorio. Vamos a apelar, vamos a hacer lo correspondiente y vamos a interponer las quejas necesarias, porque no es posible que, por todo el caudal probatorio, se haya atrevido a hacer eso".

- ¿Por qué crees que dieron esta resolución?

"Pues al juez le quedó grande la toga, es eso, muy poca experiencia que tiene y bueno, hubo un desfile probatorio, no comprobaron el delito, cómo pueden dictar esas cuestiones con dictámenes que no dicen, que lo científico te dice donde no existe una violación", respondió.

- ¿A cuántos años?

"No, eso todavía no lo menciona; va a haber otra audiencia posterior donde la individualización es esencial".

Gabriel añadió que "sí les puedo asegurar que científicamente y de acuerdo con los mismos dictámenes de la propia Fiscalía, no había caudal probatorio".

Mencionó que él y su defensa cuentan con un término de diez días a partir de la próxima audiencia para presentar la apelación, posiblemente a partir del 16 de octubre.