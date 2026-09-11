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Muere hombre arrollado por camión materialista en Escalerillas

Paramédicos de SEUM llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 04:40 p.m.
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Muere hombre arrollado por camión materialista en Escalerillas
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      Un hombre de 46 años perdió la vida al ser arrollado por un camión materialista que se encontraba estacionado en una pendiente sin haber estado asegurado.

      El camión se empezó a mover y el hombre intentó subir para detenerlo, pero al no lograr su objetivo, cayó y la unidad le asó por encima.

      Los hechos se registraron cerca de las 14:00 horas en la calle de Monterrey, en la comunidad de Pozuelos, en Escalerillas. 

      Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes al querer valorarlo, ya lo encontraron sin vida.

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      Posteriormente, la policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con las diligencias correspondientes.

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