J Balvin cautiva a 100 mil en Rock in Río 2023 en Brasil

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Río de Janeiro, 12 sep (EFE).- El colombiano J Balvin, uno de los mayores nombres mundiales del reguetón, cautivó este sábado a los 100.000 rockeros que asistieron al Rock in Río con varios de sus principales éxitos y con sus asociaciones y versiones muy personales de canciones de artistas como Anitta, Rosalía y Cardi B.

J Balvin y su impacto en el público brasileño

Pese a que tuvo que actuar como telonero de Maroon 5 y Demi Lovato en el principal escenario del festival brasileño, el colombiano, uno de los cantantes que puso el reguetón en el panorama mundial en la última década, consiguió poner el público de Río de Janeiro a bailar al ritmo caribeño.

Y cumplió con satisfacción la misión ante un público brasileño poco familiarizado con el reguetón, pero que ya había respondido positivamente a la presentación que hizo la también colombiana Karol G en la edición del Rock in Río de 2014.

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Para ello J Balvin aprovechó sus mayores éxitos, como 'Ay Vamos', 'Mi Gente', 'I Like It', 'Con Altura' y 'Reggaeton', y de canciones que ha lanzado en asociación con astros mundiales como Rosalía y Skrillex, con las que le mantuvo el ritmo a la fiesta de comienzo a fin.

Detalles del concierto y colaboraciones destacadas

Poco antes de que el colombiano subiera al escenario, los megáfonos del Rock in Río dejaron al público a punto con la interpretación de 'Gasolina', del puertorriqueño Daddy Yankee. Inmediatamente después un vídeo de presentación en el que Balvin aparece vistiendo la bandera colombiana puso inicio a la fiesta.

"Brasil, quiero a todo el mundo cantando", afirmó el cantante al iniciar el concierto con 'Mi gente'.

Enseguida, para meterse al bolsillo al público brasileño, interpretó 'Bola rebola', su asociación con la carioca Anitta, a quien se refiere como una de sus mejores amigas.

Y, para impedir que el público dejara de bailar y saltar, empalmó con 'Loco contigo', del DJ Snake, y con 'Con Altura', fruto de su asociación con la española Rosalía.

El entusiasmo del público llegó a su auge cuando el colombiano llamó al escenario al brasileño Pedro Sampaio, que se presentó en el mismo escenario un poco antes, para que lo acompañara a interpretar 'Perversa', tal como lo hicieron el año pasado cuando se presentaron en el festival The Town de Sao Paulo.

Y para agradar aún más al público local no pudo dejar de interpretar 'Downtown', otra de sus asociaciones con Anitta, antes de declararle su amor a la brasileña.

Cautivar al público en Brasil al parecer no fue difícil para José Álvaro Osorio Balvin, nacido en Medellín hace 41 años y que cuenta con 35 millones de discos vendidos, once premios Billboard Latin Music Awards, seis Grammys Latino, y cuatro postulaciones al Grammy estadounidense.

En su edición de este año, la undécima en Brasil, el Rock in Río tuvo 190 presentaciones de unos 1.300 artistas, incluyendo 45 internacionales, en siete jornadas (4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de septiembre) y en un área de 385.000 metros cuadrados con diversas atracciones para todos los gustos.

En sus tres primeras jornadas, la semana pasada, contó como principales atracciones con la banda Foo Fighters, el rock pesado de Avenged Sevenfold y las veteranas estrellas Elton John y Gilberto Gil. En su última jornada, el domingo, el telón será cerrado por Twenty One Pilots.

El festival nació en 1985 en Río de Janeiro y este año llegó a su vigésima sexta edición, con once en Brasil, once en Portugal, tres en España y una en Estados Unidos.