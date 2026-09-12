Hija de Paul Walker comparte emotivo mensaje en aniversario natal

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Meadow Walker volvió a recordar a su padre, Paul Walker, con un emotivo mensaje en el día de su cumpleaños. La hija del actor compartió una tierna fotografía de su infancia junto a él, una imagen que retrata el vínculo que mantuvieron y que, años después de su muerte, continúa presente en su vida.

Meadow Walker homenajea a Paul Walker en su cumpleaños

"Feliz cumpleaños a mi ángel guardián. Te quiero mucho", escribió Meadow junto a la fotografía, dedicándole unas palabras a quien fuera su padre y una de las figuras más queridas de Hollywood.

La imagen muestra a Meadow Walker cuando era niña junto a Paul Walker, en un momento familiar que contrasta con la imagen pública del actor, conocido mundialmente por interpretar a Brian O'Conner en la saga "Rápidos y furiosos".

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La joven también ha compartido en otras ocasiones fotografías de su padre, algunas de ellas pertenecientes a momentos íntimos de su infancia; a través de estas publicaciones, Meadow ha mantenido vivo el recuerdo del actor y ha mostrado distintas facetas de la relación que tuvieron lejos de los reflectores.

Paul Walker y su legado familiar y social

Meadow fue la única hija de Paul Walker y nació de su relación con Rebecca Soteros, aunque durante algunos años vivió principalmente con su madre, posteriormente pasó más tiempo con su padre y ambos fortalecieron su relación.

Paul Walker hablaba con cariño de su hija y, en distintas entrevistas, reconoció que convertirse en padre había cambiado su vida. Meadow también ha hablado públicamente sobre la importancia que tuvo su papá en su vida y sobre lo difícil que ha sido crecer sin él.

Tras la muerte del actor, Meadow asumió además un papel importante en la preservación de su legado, ya que en 2015 creó la Paul Walker Foundation, dedicada a apoyar la conservación de los océanos, una de las causas que apasionaban al intérprete.

Con el paso de los años, Meadow ha encontrado distintas maneras de mantener cerca la memoria de su padre. Las fotografías familiares que comparte suelen convertirse en una ventana hacia esos momentos que vivieron juntos antes de que su vida cambiara de manera inesperada.

Paul Walker murió el 30 de noviembre de 2013, a los 40 años, en un accidente automovilístico ocurrido en Santa Clarita, California.

El actor viajaba como pasajero en un Porsche Carrera GT conducido por su amigo Roger Rodas cuando el vehículo se estrelló contra un poste y posteriormente contra un árbol, antes de incendiarse.

De acuerdo con las investigaciones, la velocidad fue un factor determinante en el accidente. Walker y Rodas murieron como consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto y el incendio.

La muerte del actor conmocionó a sus seguidores y al elenco de "Rápidos y furiosos", saga que se encontraba en producción cuando ocurrió la tragedia.

Más de una década después, el recuerdo de Paul Walker permanece especialmente vivo para su hija de 27 años, quien perdió a su padre cuando tenía 15.