Irak confirma ataques contra oleoducto en provincia Maysan

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Los ataques contra un importante oleoducto de Arabia Saudí se lanzaron desde territorio iraquí, informó el sábado gobierno de Irak, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció culpar a Irán.

Mientras tanto, el número de desplazados en Yemen aumenta rápidamente después de que un rápido avance de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, amenazara el estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa clave al estrecho de Ormuz. Y Líbano e Israel sostendrán nuevas conversaciones directas el próximo mes.

A continuación, un vistazo a las noticias más recientes en Oriente Medio.

Trump dice que Irán "probablemente" está detrás del ataque al oleoducto saudí

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Cuando se le preguntó si creía que Irán estaba detrás del ataque que cerró el oleoducto Este-Oeste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los reporteros: "Bueno, creo que sí. Probablemente sí".

El republicano afirmó que su gobierno ha "tenido conversaciones" con los hutíes, aunque no dijo cuándo. "Los hutíes nos llamaron, y no quieren pelear con nosotros", dijo. "Preferirían que no nos involucráramos, y están dejando pasar a la mayoría de los barcos". Los hutíes han dicho que solo atacan el transporte marítimo de la vecina Arabia Saudí.

Tras cuestionársele sobre una llamada reciente con el príncipe heredero saudí, Trump dijo: "Es un buen amigo mío, y solo puedo decir que todo va a salir bien y estupendo. Va a ser muy bueno".

Personas que huyen en Yemen describen un "pánico histérico"

Miles de personas han huido del avance de los hutíes. En Adén, controlada por el gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, los residentes han abierto sus hogares. En uno de ellos, decenas de hombres yacían en un suelo cubierto con delgados colchones y sábanas.

"Salimos en un pánico histérico en una motocicleta, sin saber adónde dirigirnos", dijo Alaa Ali Salem, que huyó del distrito de al-Khawkha. "Las carreteras de repente se congestionaron muchísimo y, mientras conducía, la motocicleta volcó. Mi esposa, mis hijos y yo resultamos heridos".

La Organización Internacional para las Migraciones dijo que al menos 76.000 personas han huido desde julio a medida que se intensifican los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales, frente a 46.000 apenas unos días antes. Algunos temen un regreso a la guerra civil en la que murieron 150.000 personas antes de que se lograra un alto el fuego en 2022.

"Vi a los soldados cuando se retiraban. Nos dijeron que debíamos escapar", afirmó entre lágrimas Durrah Ali Hassan, que se refugió en la casa de un familiar. Dijo que le preocupaba el impacto del caos en su hija embarazada, que había estado sangrando y ahora estaba en coma en un hospital.

Líbano e Israel sostendrán nuevas conversaciones el próximo mes

Está previsto que negociadores libaneses e israelíes se reúnan en Roma en octubre para sostener conversaciones mediadas por Estados Unidos. Una ronda prevista este mes se pospuso sin explicación.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también dijo que los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos se reunirán la próxima semana en su sede en Washington para hablar sobre los acontecimientos en curso y la implementación continuada del acuerdo marco alcanzado en junio.

Líbano e Israel han mantenido siete rondas de conversaciones en Washington y Roma en los últimos meses en busca de una manera de calmar los recientes enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el grupo político-paramilitar Hezbollah, con sede en Líbano.

El presidente libanés realizó el sábado una visita poco habitual a una ciudad del sur, cerca de donde Israel capturó una colina estratégica.

El presidente de Irán se reúne con el príncipe heredero de Abu Dabi

El presidente iraní Masoud Pezeshkian y el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mantuvieron conversaciones al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, según un comunicado del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, una señal de los esfuerzos por mantener el compromiso pese a la creciente inestabilidad en toda la región.

Irán ha criticado duramente las alianzas de seguridad que algunos estados del Golfo mantienen con potencias occidentales, mientras que Emiratos Árabes Unidos ha respaldado esfuerzos destinados a contener la influencia militar de Irán.

Irak destituye a comandante por ataques contra oleoducto saudí

El primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, ordenó una investigación sobre el comando de operaciones en la provincia de Maysan, que limita con Irán, y destituyó a su comandante después de que las autoridades determinaran que los ataques contra el oleoducto saudí se lanzaron desde esa provincia, indicó el gobierno iraquí en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores saudí atribuyó los ataques a drones procedentes de Irak y dijo que el reino no tomaría represalias para dar al gobierno iraquí "la oportunidad de adoptar las medidas necesarias".

El oleoducto Este-Oeste ha sido vital para las exportaciones de petróleo de saudí desde que la guerra con Irán interrumpió el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz. Según la Agencia Internacional de la Energía, las exportaciones saudíes de crudo a través del puerto del mar Rojo situado al final del ducto han aumentado más del doble.

Autoridades regionales dijeron a The Associated Press que los hutíes y las milicias iraquíes coordinaron recientemente ataques contra instalaciones petroleras saudíes.

Derrame de petróleo en el golfo de Omán se duplicó, dice un grupo ambiental

Un derrame de petróleo a gran escala, que presuntamente proviene de un petrolero alcanzado por el ejército de Estados Unidos, duplicó su tamaño entre el miércoles y el jueves, poniendo en peligro dos áreas protegidas frente a Omán e Irán, señaló Nina Noelle, de Greenpeace Alemania.

El petrolero RIESCO fue uno de los cuatro que fueron atacados el martes en el golfo de Omán. Un quinto fue destruido en el estrecho de Ormuz frente a la isla iraní de Kharg.

El área visible de contaminación medía unos 400 kilómetros cuadrados (154 millas cuadradas) el jueves, dijo Noelle. Imágenes satelitales revisadas por The Associated Press muestran que el derrame se extiende casi 70 kilómetros (43 millas) de largo.

El derrame se encuentra entre el área protegida de Musandam del lado omaní, que incluye una de las islas de cría de aves marinas más importantes de la región. Del lado iraní está el Área Protegida Hara-e Roud-e Gaz en la provincia de Hormozgan, que incluye bosques de manglares.

"La situación actual en el estrecho de Ormuz, junto con nuestra experiencia en derrames de petróleo desde el inicio de la guerra, sugiere, lamentablemente, que es poco probable una respuesta efectiva", dijo Noelle.

Video muestra a soldados israelíes disparando contra palestinos en Cisjordania

Soldados israelíes abrieron fuego contra un grupo de palestinos que no parecían representar una amenaza en Cisjordania, hiriendo a un hombre, según un video obtenido por The Associated Press.

En el video, grabado por un testigo, aparece el hombre cayendo cerca de la aldea palestina de Faqqua. Se dispararon al menos 14 tiros y continuaron mientras los hombres se apresuraban a poner al hombre a salvo antes de atarle un torniquete alrededor de la pierna.

Mahmoud Shahin, un residente, dijo que los palestinos habían acudido rápidamente al área tras recibir informes de que varios colonos israelíes habían llegado con ovejas. Afirmó que luego llegaron soldados israelíes y comenzaron a disparar al aire y hacia los palestinos.

Dijo que el hombre estaba siendo operado en Yenín.

El ejército de Israel dijo que el video era auténtico y confirmó que sus fuerzas habían disparado hacia los palestinos, hiriendo a un hombre, y afirmó que los comandantes revisarían el incidente.

La violencia de los colonos en Cisjordania se ha disparado bajo el gobierno ultranacionalista del primer ministro Benjamin Netanyahu. La comunidad internacional considera en gran medida que los asentamientos israelíes son ilegales.

Siria enfrenta una crisis de combustible, afirma ministro de Energía

El ministro de Energía de Siria, Mohammed al-Bashir, dijo el sábado a periodistas en Damasco que el país enfrenta una crisis de derivados del petróleo debido a la actual guerra en la región, lo que agrava los problemas energéticos existentes en el país, que intenta reconstruir su infraestructura tras 14 años de guerra civil.

Antes de que comenzara el conflicto en 2011, Siria producía entre 300.000 y 350.000 barriles de petróleo al día, una cifra que ahora ha caído a 102.000, dijo Bashir. El país necesita alrededor de 325.000 barriles diarios para su propio consumo interno y depende de las importaciones para compensar la diferencia. Hay planes en marcha para construir nuevas refinerías en el este y el sur del país y para ampliar la capacidad de almacenamiento de la refinería existente de Baniyas en la costa, dijo al-Bashir.