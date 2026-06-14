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J. BALVIN Y RICKY MARTIN EN LOS ESTRENOS LATINOS

Por El Universal

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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J. BALVIN Y RICKY MARTIN EN LOS ESTRENOS LATINOS
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      Estrellas consolidadas del pop y la música urbana, como el colombiano J Balvin y el puertorriqueño Ricky Martin, lideran los estrenos semanales de la música latina, con una mezcla de nuevas versiones de antiguos éxitos y canciones inéditas.

      En medio del fervor por el Mundial de fútbol, la lista la completa el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, quien lanzó ´Camisa 10´, el primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a más de una veintena de estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull y el español Juan Magán.

      El colombiano J Balvin, es el principal cantante de ´GODZILA´, novena entrega de la franquicia W Sound. Junto a Ovy On The Drums y Westcol, reinterpreta con tintes latinos el éxito ´I like to move it´, lanzado en 1993 por Reel 2 Real y The Mad Stuntman.

      El puertorriqueño presenta ´Estranho´, una reedición en portugués de su éxito ´Te extraño, te olvido, te amo´, lanzada hace más de tres décadas. Ricky Martin interpreta junto al brasileño Luan Santana esta nueva versión que honra el mensaje atemporal de la canción y le añade una dimensión nostálgica y ritmos de Brasil. 

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