JAMES GUNN ANUNCIA SECUELA DE SUPERMAN”
LA PELÍCULA DE SUPERMAN, ESTRENADA EL PASADO 9 DE JULIO, RESULTÓ UN ÉXITO, POR LO QUE SE DIO A CONOCER UNA SECUELA. POR MEDIO DE LA PLATAFORMA X, JAMES GUNN DIO LA SORPRENDENTE NOTICIA DE UNA NUEVA PELÍCULA DE SUPERMAN QUE SE LLAMARÁ “EL HOMBRE DEL MAÑANA” Y SE ESTRENARÁ EN CINES EL 9 DE JULIO DE 2027. SI BIEN LA FECHA DE LANZAMIENTO PARECE LEJANA, EL ANUNCIO OFICIAL OFRECE UNA NUEVA Y FASCINANTE MIRADA AL UNIVERSO EXTENDIDO DE DC BAJO LA DIRECCIÓN DE GUNN. POR LO QUE SE ESPERA QUE ESTA NUEVA ENTREGA NO DECEPCIONE.
ESTRENA ‘THE DEAD DANCE’
EFE
LA CANTANTE LANZÓ SU NUEVA CANCIÓN, CUYO VIDEO, DIRIGIDO POR TIM BURTON, FUE REALIZADO EN LA ISLA DE LAS MUÑECAS DE XOCHIMILCO, EN LA CDMX