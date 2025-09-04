logo pulso
Camerino

JAMES GUNN ANUNCIA SECUELA DE SUPERMAN”

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
LA PELÍCULA DE SUPERMAN, ESTRENADA EL PASADO 9 DE JULIO, RESULTÓ UN ÉXITO, POR LO QUE SE DIO A CONOCER UNA SECUELA. POR MEDIO DE LA PLATAFORMA X, JAMES GUNN DIO LA SORPRENDENTE NOTICIA DE UNA NUEVA PELÍCULA DE SUPERMAN QUE SE LLAMARÁ “EL HOMBRE DEL MAÑANA” Y SE ESTRENARÁ EN CINES EL 9 DE JULIO DE 2027. SI BIEN LA FECHA DE LANZAMIENTO PARECE LEJANA, EL ANUNCIO OFICIAL OFRECE UNA NUEVA Y FASCINANTE MIRADA AL UNIVERSO EXTENDIDO DE DC BAJO LA DIRECCIÓN DE GUNN. POR LO QUE SE ESPERA QUE ESTA NUEVA ENTREGA NO DECEPCIONE. 

