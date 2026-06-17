ONU advierte empeoramiento del hambre en 13 regiones críticas

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ROMA (AP) — Las agencias alimentarias de las Naciones Unidas advirtieron que el hambre aguda está a punto de empeorar en los próximos meses en 13 puntos críticos del mundo, donde los conflictos, la escasez de financiación y el impacto climático empujan a millones de personas más cerca de la hambruna.

ONU alerta sobre la crisis alimentaria global

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señalaron en un nuevo informe conjunto que se prevé que las condiciones se deterioren entre junio y noviembre de 2026, con alrededor de 266 millones de personas que ya enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, y pidieron una acción urgente.

"No se pueden ignorar las advertencias de este informe", afirmó Carl Skau, director ejecutivo interino del PMA. "Si no se actúa ahora, se prevé que millones de personas más enfrenten niveles de hambre cada vez peores en los próximos meses, empujando a algunas más cerca de la hambruna".

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Sudán, Sudán del Sur, Yemen y la Franja de Gaza siguen siendo los puntos críticos de mayor preocupación, según el informe, mientras que Nigeria y Somalia se sumaron recientemente a esa categoría a medida que las condiciones empeoran y aumentan los riesgos de hambruna. Otros siete países también figuran en la lista de puntos críticos —Afganistán, la República Democrática del Congo, Myanmar, Haití, Mali y las nuevas incorporaciones Líbano y Madagascar.

Factores que agravan la inseguridad alimentaria

Las agencias indicaron que el conflicto y la violencia son los principales impulsores del hambre en casi todos los puntos críticos, agravados por choques económicos, profundos recortes a la financiación humanitaria y el impacto previsto de un patrón meteorológico de El Niño, que podría provocar sequías e inundaciones en regiones vulnerables. Advirtieron que presiones adicionales, como los efectos indirectos del conflicto en Oriente Medio y un brote de ébola en el este del Congo, empeoran el panorama al perturbar los mercados, los medios de vida y el acceso a la ayuda.

La financiación para la asistencia alimentaria y los programas relacionados ha caído de forma pronunciada —en torno a un 59% desde 2022— aun cuando las necesidades se han disparado, señaló el informe.

Pese a lo anterior, el martes se produjo una noticia positiva sobre la financiación: Estados Unidos prometió 800 millones de dólares al PMA, lo que, según la agencia, ayudará a más de 38 millones de personas en al menos 37 países en "un momento de necesidad global sin precedentes que está llevando el hambre a niveles récord".

Pero el llamamiento del PMA para obtener más de 10.000 millones de dólares para 2026 sigue estando gravemente subfinanciado.

Durante años, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) había sido la columna vertebral de la ayuda humanitaria en todo el mundo. Pero el año pasado, el gobierno del presidente Donald Trump abolió la agencia, eliminando 60.000 millones de dólares en asistencia total. Tras un reajuste en diciembre, Estados Unidos restableció la financiación al PMA y acaba de anunciar 218 millones de dólares en asistencia a la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF.

Skau, del PMA, calificó la nueva donación de Estados Unidos como "un salvavidas para llegar a las personas que están al borde de la hambruna, brindar apoyo nutricional a madres y niños y posicionar alimentos para evitar que millones de personas caigan aún más en el hambre extrema".

Al evaluar los puntos críticos mundiales, en el informe se indica que las condiciones en la Franja de Gaza han mejorado desde un alto el fuego en octubre de 2025, pero siguen siendo frágiles. Cerca de 1,6 millones de personas —aproximadamente el 77% de la población analizada— sufrían inseguridad alimentaria aguda a comienzos de este año y necesitaban asistencia urgente, entre ellas, más de medio millón en niveles de emergencia y un número menor que enfrentaba condiciones catastróficas.

Yemen sigue afrontando "una de las peores crisis de seguridad alimentaria del mundo", al albergar la mayor población que enfrenta niveles de inseguridad alimentaria de emergencia o catastróficos, se lee en el informe.

Y la amenaza de hambruna entre esta fecha y noviembre se cierne sobre la población del estado de Borno, en Nigeria, y del distrito de Burhakaba, en Somalia, así como sobre los estados de Jonglei y Alto Nilo, en Sudán del Sur, y las regiones de Darfur del Norte, Darfur del Sur y Kordofán del Sur, en Sudán.

La FAO y el PMA pidieron una acción internacional rápida y coordinada para ampliar la ayuda, proteger los medios de vida y evitar un mayor deterioro, advirtiendo que, sin una intervención rápida, millones de personas más podrían enfrentar hambre catastrófica en los próximos meses.