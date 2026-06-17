Portugal empata 1-1 con Congo en su debut en Mundial 2024

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HOUSTON (AP) — Cristiano Ronaldo y sus compañeros de Portugal tuvieron que conformarse el miércoles con un magro empate 1-1 ante Congo en su estreno en el Mundial.

Congo debuta en Mundial y logra gol histórico

Congo, en su primera Copa del Mundo en 52 años, se convirtió en la segunda nación africana que protagoniza un batacazo ante una potencia europea en el torneo. El debutante Cabo Verde igualó 0-0 con la campeona europea España el lunes.

"Un Mundial es un torneo en el que esto puede pasar", justificó el técnico de Portugal Roberto Martínez, español que condujo a Bélgica a las semifinales del torneo de 2018. "En 2022, Argentina pierde con Arabia Saudí en el debut y luego gana el Mundial. En 2010 España pierde contra Suiza y luego gana el Mundial. Es un proceso, decir ´ganar un Mundial´ es una emoción que no ayuda a ganar partidos".

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Una multitud de 68.777 espectadores en el NRG Stadium de Houston, mayormente hinchas de Portugal, presenció la actuación del primer combinado de Congo en un Mundial desde la edición de 1974, cuando la nación tenía el nombre de Zaire.

Y el equipo obtuvo su primer punto en una Copa del Mundo, tras perder sus tres duelos en aquella cita en Alemania.

Pocos congoleños pudieron viajar a Estados Unidos para el torneo de este año, debido a restricciones vinculadas al ébola.

"No había suficiente azul en las gradas, pero los jugadores son duros y saben cómo superar desafíos", dijo el técnico de Congo Sébastien Desabre. "Pero estoy seguro de que muchos congoleños están orgullosos de su equipo hoy".

João Neves puso en ventaja a Portugal en el sexto minuto del encuentro. El mediocampista, de 1,70 metros, cabeceó un centro de Pedro Neto.

Detalles del partido y actuaciones destacadas

Yoane Wissa empató por Congo con un cabezazo en el tiempo añadido al final del primer tiempo, tras un centro de Arthur Masuaku, para alegría de los pequeños grupos de aficionados vestidos de azul. Fue el primer gol de Congo en la historia en un Mundial.

"Es una locura", dijo Wissa. "Cincuenta y dos años después estamos aquí, estamos de vuelta. Ha sido mucho tiempo, ha sido difícil. Así que marcar ese gol significa mucho para todos los congoleños, para mí, para mi familia, para los aficionados que vinieron hoy".

Congo se fue sin anotar en sus tres partidos previos en el torneo que se escenificó en Alemania Occidental: perdió ante Escocia (2-0), Yugoslavia (9-0) y el campeón vigente Brasil (3-0).

"El gol cambió las cosas", dijo Martínez. "Casi sentimos el miedo de perder el partido".

Cristiano igualó al capitán argentino Lionel Messi, como los únicos jugadores en aparecer en seis mundiales.

El astro luso tuvo la oportunidad de despegarse de Messi, quien logró un triplete el martes, al convertirse en el primer jugador en marcar en un sexto torneo. Cristiano remató desviado por la derecha a los 68 y 73 minutos. Hizo un ademán de disgusto con la cabeza después de ambos.

A Martínez le preguntaron si contempló la posibilidad de sacar a Cristiano el miércoles.

"Vamos paso a paso, el próximo partido es en seis días. No tratamos a Cristiano por su edad, sino por sus sensaciones, por cómo está", respondió. "En un partido como éste, cuando necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo"

Cristiano se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en ser titular en un partido de un Mundial, al superar el récord establecido hace cuatro años por el mediocampista canadiense Atiba Hutchinson. Roger Milla, la leyenda de Camerún, es el jugador de campo de mayor edad en aparecer en un partido de un Mundial, cuando ingresó como suplente a los 42 años durante el Mundial de 1994.

El exastro del Real Madrid también se unió al capitán argentino Lionel Messi como los únicos jugadores en aparecer en seis mundiales. Puede despegarse de Messi, quien logró un triplete el martes, al convertirse en el primer jugador en marcar en un sexto torneo si logra enviar un balón a la red este año.

Bruno Fernandes también tuvo una oportunidad de poner a Portugal arriba a los 90, pero su disparo también se fue desviado por la derecha.

Portugal pareció adelantarse a los 55 con una chilena de João Cancelo, pero se señaló un fuera de juego.

Congo también acarició la posibilidad de ponerse al frente cuando un disparo de Cédric Bakambu rebotó en el poste cercano.

Los padres de Diogo Jota, integrante del equipo de Portugal que murió junto a su hermano en un accidente automovilístico el verano pasado en España, asistieron al partido en un palco de lujo.