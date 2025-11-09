CIUDAD DE MÉXICO.- Stranger Things sale de la pantalla para instalarse en el corazón de la Ciudad de México. Muy pronto, los seguidores de la serie podrán internarse en el universo de Hawkins con esta experiencia inmersiva y sobrenatural.

Netflix, LETSGO, Fever y Blast Entertainment se han unido para recorrer Nueva York, Londres, París y São Paulo de la mano de personajes como Jim Hopper, Once, Mike Wheeler, Dustin Henderson y más. Y nuestra capital se suma a la lista.

“Stranger Things: The Experience” combina tecnología inmersiva, efectos visuales y una serie de actividades que no te puedes perder.

Con más de 2,500 metros cuadrados de escenarios, “Stranger Things: The Experience” llevará a los fanáticos a los Laboratorios Nacionales de Hawkins a un nuevo experimento que amenazará con abrir el portal hacia el Upside Down.

Aquí, los asistentes se convertirán en protagonistas, por lo que deberán ayudar a Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Max a enfrentar una fuerza desconocida que pone en peligro al pueblo entero.

Una vez completada la misión, los visitantes podrán explorar Mix-Tape, una zona de convivencia ambientada en los años 80 con réplicas de los lugares más emblemáticos de Stranger Things, como la heladería Scoops Ahoy, la pizzería Surfer Boy Pizza y el salón de videojuegos Palace Arcade.

Cada instalación ofrecerá espacios para tomarse fotografías, interactuar con los escenarios y adquirir artículos exclusivos inspirados en la serie.

Esta experiencia abrirá sus puertas a partir del 13 de diciembre en Expo Reforma, en Avenida Morelos 67, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Los horarios de visita serán de martes a domingo desde las 10:00 a las 22:00 horas.

La venta de boletos comenzará el 12 de noviembre a las 10:00 horas. De momento puedes formarte en la lista de espera. Compra tus tickets en el https://clk.tradedoubler.com/click?p=354822&a=3437116&epi=destinos&url=https%3A%2F%2Ffeverup.com%2Fm%2F488244

La entrada más económica tiene un costo de $600, aunque puede variar por el horario de visita y el tipo de acceso.

Importante: la edad mínima recomendada para asistir al evento es 14 años. Si un menor desea asistir, tendrá que ir acompañado por un adulto.

Si alguna vez soñaste con recorrer Hawkins o enfrentar al temible Demogorgon, “Stranger Things: The Experience” es la oportunidad para hacerlo.