Ken Carson cumple 65 años: historia y evolución del novio de Barbie

ROMA, Italia, febrero 16 (ANSA/ EL UNIVERSAL).-

, cuyo nombre completo es

, en honor al hijo de los fundadores de, Ruth y Elliot Handler, más conocido como el eterno novio de Barbie,Su personaje pertenece a la famosade moda de. Salió al mercado dos años y dos días después que Barbie. Por lo tanto, es mayor.Su creadora es la propia, quien la presentó al mundo con el"Es una muñeca. El novio de Barbie", que parece estar inspirado en el personaje Dobie (Dwayne Hickman) de la serie de televisión de los años 60, "".Hace unos meses, en, se publicó un libro coleccionable que describe al joven estadounidense, titulado "", escrito por el curador e historiador de moday publicado por 24 Ore Cultura, en colaboración conPero todos saben quenació el, bajo el signo zodiacal de Piscis, en Estados Unidos, concretamente en. Al igual que Barbie, es estadounidense y, al igual que ella, se comercializa en varios, que combinan con diferentes líneas de ropa.es, pero a veces su cabello es castaño claro. El Ken original tenía el pelo oscuro, vestía un, sandalias de corcho y llevaba una toalla amarilla.Volviendo a su cabello, a diferencia de Barbie, el de Ken está hecho de plástico, que forma parte integral de su cabeza, en lugar de mechones individuales. Sin embargo, los primerosde Ken tenían un cabello similar al de Barbie, que, sin embargo, resultó ser demasiado frágil.Al igual que Barbie, el físico de Ken ha suscitado, avivadas por la psicóloga de la Universidad de Yale,. Mide, un centímetro más que Barbie.Desde su debut, Ken ha sido presentado endiferentes, incluyendo la delolímpico (1974 y 1997) y la del peluquero (1991, 1992, 1999). Se han creado más de 200 looks para él. Un modelo de Ken lanzado en 1993,, ganó considerable popularidad entre la comunidad gay.En, Russell Arons, vicepresidente de marketing de, tratándolos como verdaderas celebridades, anunció lay Ken, debido a la reticencia de Ken a casarse.Durante sude Barbie, no se produjeron nuevas versiones de Ken. En, se informó que la pareja había vuelto.En los últimos años, tras experimentar un, Ken está consolidando su lugar como un ícono cultural global. La muñecase lanzó con la colecciónKenbassadors. Kenbassadors continúa celebrando figuras como Ken, quienes tienen un tremendo impacto en la cultura.Durante décadas, Ken ha sido sinónimo del encanto relajado de la vida en Malibú, a la vez que presume de una notable: ha sido piloto, médico, marinero, patinador, vaquero, socorrista, estrella de rock y mucho más. Como símbolo de creatividad y autoexpresión, ahora está expandiendo su influencia cultural comoy un talento codiciado, marcando el comienzo de una nueva era que se extiende más allá del pasillo de juguetes."Desde su debut en 1961, Ken ha demostrado su capacidad para conquistar corazones, manteniéndose siempre fiel a su personalidad divertida y juguetona", dijo, vicepresidente y director global de la marca Barbie en. "Hoy, nos enorgullece celebrar sucomo un momento de reinvención mientras se adentra en territorios inexplorados".A principios de este año, Ken fue anunciado como el nuevode la plataforma de viajes. Incluso protagonizó el anuncio depara el, titulado "Ken's Going Places".