LOURDES INICIA SU FE

LOURDES INICIA SU FE

La emotiva despedida de Alexis Ortega en Instagram

La última publicación de Alexis Ortega en Instagram conmueve a sus seguidores tras su trágica partida.

Por El Universal

Enero 27, 2026 12:16 p.m.
A
La emotiva despedida de Alexis Ortega en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El pasado 26 de enero, se dio a conocer la muerte de Alexis Ortega, actor de doblaje, quien dio voz a Tom Holland en las películas de "Spider-Man" en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por medio de la plataforma X, la cuenta de los premios al doblaje de anime en español latino dio a conocer la lamentable noticia.

"Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones", se lee en la publicación.

Esta fue la última publicación de Alexis Ortega en Instagram

El 7 de noviembre de 2025, Alexis Ortega compartió su última publicación en Instagram, la cual es acompañado de su fiel amigo.

En el post, el actor se observa acostado en un sofá, mientras se toma una selfie abrazando a su perrito.

"Mi perrito", escribió Ortega.

Aunado a ello, en la publicación se pueden observar mensajes de sus seguidores, quienes lamentaron su fallecimiento.

