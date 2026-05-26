Alejandro González Iñárritu es el primer cineasta en El Colegio Nacional

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Con su ingreso a El Colegio Nacional, Alejandro González Iñárritu se convirtió oficialmente en el primer cineasta en formar parte de la institución que, desde 1943, reúne a algunas de las figuras más importantes del pensamiento, la ciencia, el arte y la cultura en México.

Discurso emotivo y reflexión sobre el cine

Frente a integrantes, invitados y colegas del medio cinematográfico, el director mexicano ofreció un discurso atravesado por la emoción, la memoria y una profunda reflexión sobre el cine como lenguaje artístico. Ahí mismo reconoció que durante años se resistió a aceptar la invitación de Juan Villoro, debido a que nunca se ha considerado "un hombre de palabras".

"No soy un hombre de palabras, mi lenguaje es en imágenes", afirmó el realizador; incluso, describió como una "anomalía" el hecho de haber sido invitado a una institución históricamente asociada al pensamiento escrito y oral.

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Durante su intervención, Iñárritu también destacó que su llegada representa, de alguna manera, un reconocimiento al cine como forma de reflexión y memoria, además de una tradición cinematográfica construida por figuras como Luis Buñuel, Fernando de Fuentes, Felipe Cazals y Tatiana Huezo.

"Me enorgullece pensar que Rivera, Orozco y Tamayo fueron pilares de este Colegio", expresó también el director de "Amores perros", antes de agradecer a varios de sus colaboradores más cercanos, entre ellos Rodrigo Prieto, Emmanuel Lubezki y Guillermo Arriaga.

Presencia y proyectos en la ceremonia

Más allá del reconocimiento, su discurso terminó convirtiéndose en una reflexión sobre la naturaleza del cine y la dificultad de intentar definirlo.

"Quien crea que sabe cómo debe hacerse el cine revela un síntoma de ignorancia. El cine no puede ser encerrado en fórmulas. Ese es su misterio", dijo.

El realizador también habló sobre los proyectos que nunca llegan a concretar, recordó las dificultades que enfrentó para levantar películas como "Birdman" y "The Revenant", y definió el acto de filmar como "domesticar un huracán".

"Toda película es una mentira luminosa, es soñar con los ojos abiertos el sueño de otro (...) El cine es el arte más cercano a la vida, ambos dependen de la luz", expresó en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, cuando se le cortó la voz mientras hablaba sobre la luz y la sombra.

Al evento asistieron también figuras como Luis Mandoki y Wendy Guerra, además de proyectarse fragmentos de "Bardo" y "21 Grams".

Cuando El Colegio Nacional anunció oficialmente su incorporación en julio de 2025, Iñárritu aseguró sentirse conmovido de que, por primera vez, "el cine, como forma de reflexión, memoria y lenguaje", tuviera cabida dentro de la institución.

A lo largo de su trayectoria, el cineasta mexicano ha construido una de las carreras más reconocidas del cine contemporáneo. Saltó al reconocimiento internacional con Amores perros y posteriormente obtuvo cinco premios Oscar, además de recibir un reconocimiento especial por Carne y arena, su instalación inmersiva inspirada en la experiencia migrante.

Actualmente, el director trabaja en una nueva película producida por Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, protagonizada por Tom Cruise y Riz Ahmed.