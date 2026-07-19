LA INFLUENCER LAURA VIKTORIA MUERE A LOS 30

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La creadora de contenido alemana Laura Viktoria Häritg falleció a los 30 años, luego de ser víctima de un lamentable accidente en bicicleta durante su luna de miel en Italia, donde había viajado junto a su esposo para celebrar su amor. La mujer murió este domingo 12 de julio, tras permanecer 19 días en cuidados intensivos en un hospital en Alemania, debido a importantes lesiones y heridas, causadas luego de impactar de frente contra otra persona, mientras realizaba un descenso en bicicleta. "Laura se dirigió a sus amadas montañas al atardecer, montañas donde siempre brilla el sol, donde yace la nieve polvo más fina, donde le esperan las mejores rutas y donde hay una cabaña con todos sus bocadillos favoritos. Está allí ahora, esperándonos", escribió su familia en Instagram.