LAURA PAUSINI ANUNCIA GIRA INTERNACIONAL
LAURA PAUSINI ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES EL PRÓXIMO LANZAMIENTO DE LA CONTINUACIÓN DE UNO DE SUS DISCOS MÁS FAMOSOS, ‘YO CANTO’, Y QUE LLEGARÁ ACOMPAÑADO DE UNA GRAN GIRA INTERNACIONAL QUE PASARÁ POR LATINOAMÉRICA, CON FECHAS EN URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR, COSTA RICA, MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO Y BRASIL. LA GIRA, QUE COMENZARÁ EL PRÓXIMO MARZO EN ESPAÑA, PARARÁ EN CIUDADES COMO MONTEVIDEO (10 DE ABRIL), BUENOS AIRES (12 DE ABRIL), SANTIAGO (15 Y 16 DE ABRIL) O CIUDAD DE MÉXICO (2 DE MAYO).