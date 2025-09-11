logo pulso
REINA DE COVADONGA

REINA DE COVADONGA

Camerino

LAURA PAUSINI ANUNCIA GIRA INTERNACIONAL

Por EFE

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
LAURA PAUSINI ANUNCIA GIRA INTERNACIONAL

LAURA PAUSINI ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES EL PRÓXIMO LANZAMIENTO DE LA CONTINUACIÓN DE UNO DE SUS DISCOS MÁS FAMOSOS, ‘YO CANTO’, Y QUE LLEGARÁ ACOMPAÑADO DE UNA GRAN GIRA INTERNACIONAL QUE PASARÁ POR LATINOAMÉRICA, CON FECHAS EN URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR, COSTA RICA, MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICANA, PUERTO RICO Y BRASIL. LA GIRA, QUE COMENZARÁ EL PRÓXIMO MARZO EN ESPAÑA, PARARÁ EN CIUDADES COMO MONTEVIDEO (10 DE ABRIL), BUENOS AIRES (12 DE ABRIL), SANTIAGO (15 Y 16 DE ABRIL) O CIUDAD DE MÉXICO (2 DE MAYO). 

TAYLOR Y TRAVIS: EL LUGAR ELEGIDO PARA SU BODA

El Universal

MATTHEW MCCONAUGHEY VUELVE AL CINE

EFE

OASIS LLEGA A MÉXICO

El Universal

RÉCORD HISTÓRICO

EFE

OBTIENE 27 NOMINACIONES EN LOS PREMIOS BILLBOARD, CON MENCIONES DESTACADAS