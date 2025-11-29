Las uñas que dominarán esta Navidad 2025

La Navidad 2025 vuelve a convertir a la manicura en el accesorio principal de nuestros looks y en una manera de manifestar el espíritu de la temporada.

Uñas en colores profundos, con toques brillantes y acabados metálicos, todos estos diseños se renuevan y ofrecen una vibra más aesthetic. Aquí te dejamos 5 ideas.

¿Qué diseños de uñas serán tendencia en la Navidad 2025?

1. Casitas de jengibre

Este diseño de uñas combina tonos marrones, crema y mantequilla para hacer referencia a las tradicionales casas de jengibre. Además, se les añaden contornos blancos que simulan el glaseado.

Son ideales para quienes disfrutan una estética dulce y cálida.

Según el blog de Nail Design Journal, sus tonalidades favorecen a las manos con piel clara y media. Mientras que la forma recomendada es almendra corta para conservar la armonía visual.

2. Navidad vintage

Inspiradas en ornamentos antiguos, el segundo diseño de uñas mezcla tonos rojo rubí, verde profundo y toques dorados que les dan un aire victoriano.

Se pueden llevar en looks formales, sobre todo con vestidos oscuros o conjuntos verde botella.

Otro dato que debes saber es que esta gama de colores resalta mejor en manos con piel profunda y, de preferencia, con formas cuadradas o almendradas.

3.Snow nails

La tercera opción es un estilo práctico, con una base milky y destellos blancos que simulan la nieve. También se les pueden agregar detalles en dorado y rojo cereza, dependiendo del atuendo.

Es la mejor alternativa para quienes desean unas uñas sofisticadas. Si te gustan los diseños, tu manicurista podría tomarse más tiempo para elaborarlos.

De acuerdo con el blog de The Nail Clinic, su toque aesthetic favorece a todos los tipos de pieles y a las siluetas cortas, ya sea cuadrada o ballerina.

4. Cold winter

Estas uñas destacan por su base azul eléctrico y copos de nieve detallados en blanco, acompañados por un toque de glitter.

Las expertas las recomiendan en forma stiletto o coffin largo para lucir todos sus detalles, desde los dibujos hasta los degradados.

Por sus tonos fríos, complementan mejor a las pieles son subtono oliva, rosa y neutral.

5. Caramelos 3D

Finalmente, te presentamos un diseño que mezcla detalles de caramelos en 3D y que puede lucirse con toques de glitter verde y hasta los bordes de la manicura francesa.

Es una opción juguetona para quienes buscan un look festivo, que grite en todo su esplendor "ya es Navidad".

La forma recomendada para lucirlas es cuadrada o almendra media. Y también destaca en todos los tipos de pieles.