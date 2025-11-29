logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ataque armado en bar de Tula deja cuatro muertos y seis heridos

Hombres fuertemente armados irrumpieron en "La Resaka" y abrieron fuego

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 09:06 a.m.
A
Ataque armado en bar de Tula deja cuatro muertos y seis heridos

PACHUCA, Hgo.- Un ataque armado en un bar de Tula dejó como saldo cuatro personas sin vida y al menos seis lesionados de gravedad, luego de que un grupo de sujetos armados arribó al lugar y abrió fuego en contra de los asistentes.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de la 1:30 de la madrugada se alertó a los cuerpos de seguridad sobre una balacera al interior del bar "La Resaka", ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, donde se informó que un grupo de hombres fuertemente armados ingresó al sitio y disparó contra quienes se encontraban dentro.

El saldo preliminar es de cuatro personas fallecidas y al menos seis heridos de gravedad, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Tras los hechos, se registró una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales. Aunque los cuerpos de seguridad implementaron un operativo, se dio a conocer que los agresores huyeron y hasta el momento no se reporta ninguna detención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La zona permanece acordonada, mientras la Procuraduría de Justicia inició las carpetas de investigación correspondientes.

De igual manera, otros negocios que se encontraban abiertos en la zona principalmente bares cerraron sus puertas ante el ataque.

La región de Tula ha sido uno de los focos rojos de violencia en los últimos meses. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, en esta zona existe una disputa entre dos bandas criminales por el control del robo de combustible y el narcomenudeo, lo que ha detonado el incremento en la inseguridad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ataque armado en bar de Tula deja cuatro muertos y seis heridos
Ataque armado en bar de Tula deja cuatro muertos y seis heridos

Ataque armado en bar de Tula deja cuatro muertos y seis heridos

SLP

El Universal

Hombres fuertemente armados irrumpieron en "La Resaka" y abrieron fuego

Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería
Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería

Explosión por pirotecnia ilegal deja tres muertos en Pesquería

SLP

El Universal

La detonación colapsó tres viviendas, dejó 19 casas dañadas y seis heridos, incluidos dos bebés

Tras nueve años desplazadas, 34 familias tzotziles regresan a Chenalhó
Tras nueve años desplazadas, 34 familias tzotziles regresan a Chenalhó

Tras nueve años desplazadas, 34 familias tzotziles regresan a Chenalhó

SLP

El Universal

El retorno fue acompañado por autoridades y con apoyos básicos para garantizar un regreso seguro

México impulsa detección oportuna del cáncer de próstata
México impulsa detección oportuna del cáncer de próstata

México impulsa detección oportuna del cáncer de próstata

SLP

El Universal

El INCan fortalece el programa OPUS para atender gratis a hombres desde los 40 años