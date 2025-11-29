Ataque armado en bar de Tula deja cuatro muertos y seis heridos

PACHUCA, Hgo.- Un ataque armado en un bar de Tula dejó como saldo cuatro personas sin vida y al menos seis lesionados de gravedad, luego de que un grupo de sujetos armados arribó al lugar y abrió fuego en contra de los asistentes.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de la 1:30 de la madrugada se alertó a los cuerpos de seguridad sobre una balacera al interior del bar "La Resaka", ubicado en la colonia El Llano, Primera Sección, donde se informó que un grupo de hombres fuertemente armados ingresó al sitio y disparó contra quienes se encontraban dentro.

El saldo preliminar es de cuatro personas fallecidas y al menos seis heridos de gravedad, quienes fueron trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

Tras los hechos, se registró una fuerte movilización de fuerzas federales y estatales. Aunque los cuerpos de seguridad implementaron un operativo, se dio a conocer que los agresores huyeron y hasta el momento no se reporta ninguna detención.

La zona permanece acordonada, mientras la Procuraduría de Justicia inició las carpetas de investigación correspondientes.

De igual manera, otros negocios que se encontraban abiertos en la zona principalmente bares cerraron sus puertas ante el ataque.

La región de Tula ha sido uno de los focos rojos de violencia en los últimos meses. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Salvador Cruz Neri, en esta zona existe una disputa entre dos bandas criminales por el control del robo de combustible y el narcomenudeo, lo que ha detonado el incremento en la inseguridad.