Lizbeth Rodríguez viraliza fotos en patrulla y aclara situación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Lizbeth Rodríguez volvió a dar de qué hablar luego de viralizarse unas fotos a bordo de una patrulla.

La creadora de contenido compartió en Instagram una galería en la que aparece dentro de una unidad policial, acompañada del mensaje: "Por razones ajenas al equipo, se suspende la cacería. Gracias por su apoyo".

"¿De cuándo fue o apenas es reciente?? ¿¿Y por qué sucedió eso?? Necesito ver su video para saber el contexto" y "Seguramente descubriste que el policía era infiel y se enojó", comentaron sus fans.

Aclaración de Lizbeth Rodríguez sobre las fotos en patrulla

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más tarde, la conductora publicó un video con el que dejó claro que no había sido detenida y que todo era una broma.

Reacciones y contexto tras la publicación en Instagram

Los seguidores de Lizbeth Rodríguez mostraron curiosidad y especularon sobre el motivo de las imágenes, lo que motivó la aclaración para evitar malentendidos.