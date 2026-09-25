Lizbeth Rodríguez viraliza fotos en patrulla y aclara situación
Tras dudas de sus seguidores, Lizbeth Rodríguez explicó el contexto de las fotos en una unidad policial.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 25 (EL UNIVERSAL).- Lizbeth Rodríguez volvió a dar de qué hablar luego de viralizarse unas fotos a bordo de una patrulla.
La creadora de contenido compartió en Instagram una galería en la que aparece dentro de una unidad policial, acompañada del mensaje: "Por razones ajenas al equipo, se suspende la cacería. Gracias por su apoyo".
"¿De cuándo fue o apenas es reciente?? ¿¿Y por qué sucedió eso?? Necesito ver su video para saber el contexto" y "Seguramente descubriste que el policía era infiel y se enojó", comentaron sus fans.
Aclaración de Lizbeth Rodríguez sobre las fotos en patrulla
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Más tarde, la conductora publicó un video con el que dejó claro que no había sido detenida y que todo era una broma.
Reacciones y contexto tras la publicación en Instagram
Los seguidores de Lizbeth Rodríguez mostraron curiosidad y especularon sobre el motivo de las imágenes, lo que motivó la aclaración para evitar malentendidos.
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