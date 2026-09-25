Apresan a mujer involucrada en homicidio de Pozos
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La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Lizeth "N", por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa, en el municipio de Villa de Pozos.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron en octubre de 2025, en la colonia El Palmar, donde presuntamente se registró una agresión con un arma de fuego en contra de las víctimas, quitándole la vida a una persona, a causa de las lesiones.
Derivado de las indagatorias y de los datos de prueba recabados, personal del Ministerio Público identificó la probable intervención de Lizeth "N" en los hechos, por lo que solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión respectiva
Tras ello, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron el mandamiento judicial, tras localizar a la señalada en calles de la colonia Praderas del Maurel, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
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Posteriormente, Lizeth "N" quedó a disposición de la autoridad competente, a fin de que se lleve a cabo la audiencia inicial y se determine su situación jurídica conforme a derecho.
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