Vecinos de Cactus y Foresta solicitan puente peatonal

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Habitantes del sector oriente de Soledad de Graciano Sánchez, particularmente de las colonias Cactus y Villas de Foresta, solicitaron al Ayuntamiento la construcción de un puente peatonal en la intersección de avenida Cactus, Circuito Potosí y avenida Lagos de Moreno, al señalar que el cruce de peatones es constante y representa un riesgo ante el incremento del flujo vehicular.

Los ciudadanos presentaron la solicitud mediante un oficio dirigido al área de Infraestructura Municipal, el cual, fue entregado este jueves 24 de septiembre y quedó formalmente sellado de recibido por la autoridad.

En el documento, los habitantes expusieron que en este tramo es frecuente el paso de peatones que se trasladan hacia sus centros laborales, además de estudiantes, debido a que existen viviendas y establecimientos de ambos lados del Circuito Potosí, lo que obliga a las personas a cruzar esta vialidad.

Indicaron que la construcción del puente elevado en la zona ha incrementado el riesgo para quienes intentan atravesar el Circuito Potosí, debido al flujo vehicular y la velocidad a la que circulan los automovilistas, por lo que consideraron necesario que la autoridad municipal implemente una alternativa que permita garantizar la seguridad de los transeúntes.

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Por ello, solicitaron que se lleve a cabo una evaluación técnica del punto para determinar la viabilidad de construir un puente peatonal. La petición fue respaldada mediante las firmas de habitantes de las colonias Cactus y Villas de Foresta.

De acuerdo con los vecinos, la solicitud ya se contemplaba desde meses atrás; sin embargo, un accidente ocurrido el pasado viernes por la noche en esta zona reforzó su preocupación.