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Congreso, insensible y sin visión a favor de las infancias: Cuéllar

Las y los diputados mantienen "congelada" la iniciativa para prevenir, detectar y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 25, 2026 01:03 p.m.
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Foto: Pulso

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      La actuación de las y los diputados frente a una iniciativa para prevenir, detectar y atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes refleja, a decir de la abogada y activista Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, "falta de sensibilidad, empatía y de visión hacia las infancias", además de "un adultocentrismo total de las autoridades".

      La iniciativa ciudadana, presentada por Cuéllar Ochoa, María Ana Juárez Moreno y Mónica Reynoso Morales, no avanzó en la Comisión de Educación del Congreso del Estado, donde se argumentó que su implementación implicaría una erogación extraordinaria, por lo que requeriría una partida presupuestal y una evaluación de impacto presupuestario. También se señaló que algunas de las disposiciones propuestas ya están contempladas en el marco jurídico.

      Cuéllar Ochoa cuestionó que el presupuesto sea utilizado como argumento para frenar medidas de prevención de la violencia y sostuvo que "hay dinero para todo menos para lo que es urgente".

      Señaló que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, por lo que llamó a las autoridades a revisar sus prioridades.

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      Ante el señalamiento de que en las escuelas ya existen comités de seguridad, la activista aclaró que estos sí funcionan actualmente, pero tienen otras atribuciones y no realizan labores específicas de prevención. Por ello, adelantó que preparan una tercera iniciativa que buscarán presentar alrededor de noviembre para fortalecerlos y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

      La activista también afirmó que existen "aviadores" en el gobierno cuyos salarios podrían destinarse a la prevención de las violencias. Cuéllar Ochoa insistió en que las escuelas son un espacio importante para detectar estos casos y aclaró que las unidades de género que se planteaban en la propuesta no existen actualmente.

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