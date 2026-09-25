Sánchez Zumaya deja la precandidatura del PT

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Tras una intensa campaña para promocionarse como candidato a la gubernatura de cara a la elección de 2027, el empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya anunció que no continuará con sus aspiraciones a través del Partido del Trabajo (PT).

Decisión personal y agradecimientos

En un comunicado difundido este jueves 24 de septiembre, afirmó que tomó la decisión después de un periodo de reflexión.

"Hay momentos en los que debemos hacer una pausa, valorar prioridades y atender circunstancias que exigen toda nuestra atención. Este es uno de esos momentos para mí", señaló.

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Sánchez Zumaya calificó su decisión como "estrictamente personal" y reconoció que no fue sencilla por el respaldo que recibió durante el desarrollo de su proyecto político.

El exprecandidato agradeció a las estructuras que lo acompañaron en municipios y comunidades, así como a quienes organizaron reuniones, recorrieron calles y promovieron su aspiración. También expresó su reconocimiento al PT, a su militancia y a sus simpatizantes por la confianza depositada en él.

El empresario cerró el comunicado con el anuncio de que dedicará tiempo a su familia. No precisó las circunstancias que motivaron su decisión ni mencionó planes para participar en otro proyecto político rumbo a 2027.

Trayectoria y controversias políticas

Sánchez Zumaya apareció en la escena política potosina desde finales de 2024, cuando hizo pública su aspiración de contender a la gubernatura del estado.

En ese entonces, surgieron también señalamientos de que algunas de sus empresas se beneficiaban de contratos de Pemex, además de que servían para blanquear dinero.

El empresario rechazó las acusaciones y las atribuyó al gobierno estatal a cargo de Ricardo Gallardo Cardona, a quien responsabilizó frecuentemente de diversas y graves conductas ilícitas.

El aspirante creó una estructura que lo apoyó en la realización de giras por los municipios del estado y en generar una intensa campaña mediática, especialmente en redes sociales.

Aunque esperaba encabezar una candidatura conjunta de Morena, partido con el que él mismo se identificaba, y el Partido del Trabajo, en junio pasado, durante la inscripción de aspirantes a la designación como coordinador estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional, Sánchez Zumaya solo se inscribió en el Partido del Trabajo, que, hasta ayer, buscaba abanderar en 2027.