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"Designación de Cervantes no es segura"

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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"Designación de Cervantes no es segura"
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      Aunque César Eli Cervantes Rojas fue presentado el miércoles ante perfiles de Morena como el próximo coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, sostuvo que todavía "no tenemos nada seguro" y que la definición corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones.

      La postura de la dirigente ocurre un día después de la reunión privada realizada en la sede estatal de Morena, donde se comunicó la definición de Cervantes, quien no se había registrado como aspirante al proceso interno. Rodríguez Velázquez señaló que este viernes fueron convocados al World Trade Center de la Ciudad de México para dar seguimiento al procedimiento

      La dirigente también descartó que Morena ya tenga resultados públicos de las encuestas utilizadas para definir la coordinación estatal. Afirmó que estas continúan y que serán mostradas "en el momento en que se tengan que mostrar". Cervantes fue considerado pese a no haberse registrado en el proceso, en el que sí participaron perfiles como Carlos Arreola Mallol, José Antonio Lorca Valle y Angélica Mendoza Camacho, entre otros.

      Rodríguez Velázquez negó haber hablado Gerardo Sánchez Zumaya, quien se había registrado en junio por el Partido del Trabajo, después de no incorporarse al proceso interno de Morena.

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      En cuanto a una posible coalición, la dirigente morenista afirmó que buscan acercamientos con el Partido del Trabajo para construir una alianza en San Luis Potosí y que también mantienen trabajos con Nueva Alianza.

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