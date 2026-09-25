Lupillo Rivera abandona Top Chef VIP en plena emisión

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Lupillo Rivera renunció a Top Chef VIP 5 durante la emisión del jueves 24 de septiembre. Frente a los jueces y sus compañeros, el cantante anunció que no continuaría en la competencia porque, según dijo, se había sentido traicionado por la difusión anticipada de un momento grabado para el programa.

La controversia surgió por un platillo que Rivera dedicó a una nueva pareja. Aunque durante la grabación evitó revelar su nombre, información sobre esa escena circuló antes de que se transmitiera. El intérprete sostuvo que el adelanto dio pie a rumores sobre su vida sentimental, incluida una supuesta relación con una de sus compañeras, que él rechazó.

"Este es mi último plato. Yo me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir", dijo al anunciar su salida. Después, en un comunicado, acusó que la información se difundió deliberadamente para generar "morbo, chismes y notas amarillistas". No identificó al programa que la divulgó ni presentó pruebas de que la filtración hubiera sido intencional.

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Rivera aseguró que disfrutaba la competencia y que veía posibilidades de llegar lejos, pero calificó su decisión como definitiva. Su salida ocurre semanas después de que se hiciera pública la ruptura de su compromiso con la modelo Taina Pimentel. El cantante ha hablado de una nueva relación, aunque ha preferido mantener en reserva la identidad de la mujer.