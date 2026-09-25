Pastes Kiko´s abre dos nuevas sucursales en San Luis Potosí
Las sucursales estarán ubicadas frente a Plaza del Mariachi y en la zona de las 9 Esquinas.
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¡CORPORATIVO HERE LO VOLVIÓ A HACER!
PASTES KIKO´S CONTINÚA SU CRECIMIENTO EN SAN LUIS POTOSÍ
La marca prepara la inauguración de dos nuevas sucursales en puntos estratégicos de la capital potosina.
San Luis Potosí se prepara para recibir una nueva expansión de Pastes Kiko´s, una marca que continúa fortaleciendo su presencia en la ciudad con la apertura de dos nuevas sucursales.
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Bajo el impulso de Corporativo Here, Pastes Kiko´s sigue creciendo en San Luis Potosí y anuncia con entusiasmo la inauguración de sus nuevos establecimientos, con los que busca estar cada vez más cerca de sus clientes y continuar formando parte de la vida cotidiana de los potosinos.
Las nuevas sucursales estarán ubicadas en dos puntos estratégicos de la capital:
Pastes Kiko´s Sucursal Alameda, frente a Plaza del Mariachi.
Pastes Kiko´s Sucursal Capital, ubicada en la zona conocida como las 9 Esquinas.
La gran inauguración se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre a las 12:00 horas, por lo que la invitación está abierta para todos aquellos que quieran acompañar a la marca en este nuevo capítulo de crecimiento.
Con esta expansión, Pastes Kiko´s reafirma su apuesta por San Luis Potosí, sumando nuevos puntos de venta y acercando su tradicional propuesta a más familias y consumidores.
La celebración promete ser una ocasión especial para compartir con los potosinos el crecimiento de una marca que continúa avanzando y abriendo camino en la ciudad.
Porque cuando se trata de pastes, hay una frase que lo dice todo:
"Si son ricos, son Pastes Kiko´s".
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Pastes Kiko´s abre dos nuevas sucursales en San Luis Potosí
Redacción
Las sucursales estarán ubicadas frente a Plaza del Mariachi y en la zona de las 9 Esquinas.
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