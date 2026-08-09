Los estrenos más esperados

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Ya disponibles

Entre los estrenos que ya están en cartelera se encuentra "El Día D: Bajo presión", un drama ambientado en las 72 horas previas al desembarco de Normandía.

También llegó "Ateez: Light the Way in Cinemas", una experiencia cinematográfica que combina el concierto de realidad virtual del grupo surcoreano con material inédito detrás de cámaras, además de una historia que acompaña el recorrido de la banda por un universo fantástico.

Otra opción es "La Muerte de Robin Hood", protagonizada por Hugh Jackman.

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Completa los estrenos disponibles "Tu corazón será destrozado".

13 DE AGOSTO

La cartelera de mitad de mes abre con "Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma", una propuesta de terror que mezcla cine dentro del cine.

Ese mismo día se estrena "Uranus 2324: Siempre nos encontraremos", una historia de ciencia ficción y romance.

20 DE AGOSTO

La acción llega con "Código: Venganza", protagonizada por Jason Statham. Un exintegrante de las Fuerzas Especiales deberá limpiar su nombre tras ser acusado de un asesinato mientras enfrenta una conspiración internacional.

También se estrena "Las catadoras de Hitler", drama histórico ambientado en 1943 que narra la vida de una mujer obligada a probar la comida destinada al líder nazi, basada en la novela de Rosella Postorino.

Para quienes prefieren la comedia estará "Relajadas y muy peligrosas", donde unas vacaciones en un exclusivo spa toman un rumbo inesperado.

El terror vuelve con "La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros", nueva entrega de la franquicia Insidious.

26 DE AGOSTO

Los seguidores del rock podrán disfrutar "Ghost: 2 Big To Rig", película concierto grabada durante las presentaciones de la banda en la Ciudad de México.

27 DE AGOSTO

El cierre del mes reúne varias propuestas. "Sólo por una noche" presenta una comedia romántica sobre dos neoyorquinos que intentan encontrar el amor durante una noche en la que todo parece posible.

También llegará "Coyote vs Acme", adaptación del universo de los Looney Tunes.

La comedia francesa "Buenas Vibraciones" aborda, con humor, la historia de un matrimonio que busca reinventar su vida íntima a través de un inesperado proyecto.

Finalmente, "La Guerra de los Últimos", dirigida por Ridley Scott y basada en la novela The Dog Stars.