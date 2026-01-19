Lucha Villa y José Alfredo: la historia de un amor no contado

José Alfredo Jiménez tuvo varias musas a lo largo de su vida, mujeres que inspiraron algunos de sus mayores éxitos, no solo sus dos amores más conocidos, Paloma Gálvez y Alicia Juárez.

La cantante Lucha Villa habría inspirado temas como "Amanecí entre tus brazos" y, aunque no fueron pareja, ella sentía algo muy especial por él y fue una de sus principales defensoras tras la muerte del compositor, ocurrida el 23 de noviembre de 1973.

José Alfredo manifestó su vocación por el canto y la composición desde muy joven. Nació el 19 de enero de 1926 y, aunque murió a los 47 años, dejó un legado de 280 canciones, interpretadas por voces magistrales como Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán, Antonio Aguilar, Javier Solís y la propia Lucha Villa.

Lucha Villa y José Alfredo compartieron escenario en televisión, interpretando temas como "Si nos dejan", "A pesar de la enorme distancia", "Que se me acabe la vida", "Cuando nadie te quiera", "Cuatro copas", "Las ciudades", "El siete mares" y "Pa´ todo el año", este último en la explanada del Estadio Azteca en 1969.

Fueron interpretaciones cargadas de sentimiento, admiración mutua y una complicidad evidente. Para muchos, las miradas entre ambos revelaban algo más que amistad.

Diez años después de la muerte del compositor, en una charla con el periodista Guillermo Pérez Verduzco, Lucha fue cuestionada sobre si estuvo enamorada de él. Tras un largo silencio, respondió:

"¿Qué le diré?... yo creo que sigo enamorada de él".

Intentó explicarlo con dos canciones. Primero, "La Mano de Dios", y luego "A la luz de los cocuyos", cuyas letras utilizó para expresar un amor profundo, eterno y sin condiciones.

Al final, cerró su confesión con una pregunta directa:

"¿Le sirve de respuesta o no?".

"La Mano de Dios" habla de un amor predestinado, unido del alma, que solo "la mano de Dios podrá separar".

José Alfredo encontró en Lucha Villa a una de sus mejores intérpretes y a una guardiana de su legado, un legado que nadie ha podido igualar, porque José Alfredo Jiménez sigue siendo el Rey.