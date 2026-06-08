Madonna regresa con nuevo disco Confessions II y colaboraciones
Figuras como Kate Moss y Benedict Cumberbatch acompañan a Madonna en su nuevo proyecto musical.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- La cantante Madonna vuelve a reclamar su trono. Tras siete años de ausencia, la llamada "Reina del Pop" regresa para presentar "Confessions II", su nuevo disco, y lo hizo a lo grande.
Madonna sorprende con cortometraje y colaboraciones
Esta mañana, la cantante sorprendió a sus fans con un impresionante cortometraje titulado "Confessions II - The Film", en el que ofreció el primer vistazo de su nuevo proyecto y reveló a varias de las estrellas que la acompañarán en esta nueva etapa.
A lo largo de los 13 minutos que dura la producción, Madonna adelanta algunas de las canciones que formarán parte del álbum, entre las que destacan "Bring Your Love", junto a Sabrina Carpenter, y "Read My Lips", en colaboración con Feid, quien también participó en la composición.
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El cortometraje está dividido en seis capítulos y cada uno muestra a la intérprete de "Like a virgin" en un escenario completamente surrealista que mezcla la moda, la música, el baile, la fiesta y el deseo; elementos que la han acompañado en distintas etapas de su carrera.
Participación de artistas destacados en Confessions II
Pero, la estadounidense y el colombiano no son los únicos famosos que aparecen junto a Madonna; y es que, la artista se hizo acompañar de figuras como Kate Moss, Benedict Cumberbatch y Julia Garner.
Esta última protagoniza uno de los momentos más comentados del filme, cuando adopta la apariencia de la cantante, secuencia que muchos seguidores interpretaron como un guiño a la película biográfica de la artista, proyecto con el que Garner ha estado relacionada desde hace varios años.
"Confessions II" llegará el próximo 3 de julio y funcionará como la continuación de "Confessions on a Dance Floor", el álbum que hace más de 20 años marcó una de las etapas más exitosas de su carrera.
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