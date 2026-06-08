Andrea Bocelli confirmado para concierto previo al Mundial 2026 en CDMX
El cantante italiano Andrea Bocelli se unirá al concierto FIFA Countdown el 10 de junio en Ciudad de México.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).-A unos días de que el Mundial 2026 inicie, la
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FIFA anunció un nuevo "fichaje" para su alineación musical: el cantante Andrea Bocelli.
La noticia fue confirmada esta tarde en las redes sociales del italiano, donde se reveló que formará parte de las celebraciones previas al torneo en nuestro país.
"Tengo el honor de anunciar que me uniré al Concierto FIFA Countdown en la Ciudad de México ", escribió el artista en Instagram.
Bocelli también destacó el poder que tiene el futbol para conectar a personas de distintas partes del mundo y aseguró que será un privilegio formar parte de un evento que busca celebrar esa unión a través de la música.
"El fútbol tiene una forma única de unir corazones, generaciones y naciones. Será un privilegio celebrar esta cuenta atrás especial para la Copa Mundial de la FIFA a través de la música y ser parte de un momento que unirá al mundo", señaló.
Hasta hace unos días, la FIFA había anunciado que el cartel para la CDMX estaría encabezado por Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose, además de un invitado sorpresa que, ahora se sabe, será el intérprete de "Vivo por ella".
El FIFA Countdown Concert se realizará este miércoles 10 de junio de manera simultánea en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, conectando a las tres naciones anfitrionas del Mundial; y será transmitido en vivo en las plataformas oficiales de la federación.
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