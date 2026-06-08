Andrea Bocelli confirmado para concierto previo al Mundial 2026 en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO

, junio 8 (EL UNIVERSAL).-A unos días de que elinicie, la

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un nuevo "fichaje" para su alineación musical: el cantanteLa noticia fueesta tarde en lasdel italiano, donde se reveló que formará parte de lasal torneo en nuestro país."Tengo el honor deque me uniré alen la", escribió el artista en Instagram.Bocelli también destacó el poder que tiene el futbol para conectar a personas de distintas partes del mundo y aseguró que será unde un evento que busca celebrar esa unión a través de la música."El fútbol tiene una forma única de unir corazones, generaciones y naciones. Será un privilegio celebrar esta cuenta atrás especial para lade la FIFA a través de la música y ser parte de un momento que unirá al mundo", señaló.Hasta hace unos días, la FIFA había anunciado que el cartel para la CDMX estaría encabezado pory Elena Rose, además de unque, ahora se sabe, será el intérprete de "Vivo por ella".Else realizará este miércolesde manera simultánea en, Toronto y Los Ángeles, conectando a las tres naciones anfitrionas del Mundial; y seráen las plataformas oficiales de la federación.