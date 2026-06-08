Militares fueron atropellados al abanderar choque

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El conductor de un automóvil que hizo caso omiso a las indicaciones cuando pasó por donde se había registrado un accidente en la carretera a Guadalajara, atropelló a dos militares dejándolos gravemente heridos y posteriormente se dio a la fuga, aunque aparentemente ya lo tienen ubicado.

El percance tuvo lugar cerca de las ocho de la noche del pasado sábado en el kilómetro 26 de la carretera a Guadalajara, cerca de la comunidad de San Antonio.

Inicialmente, un grupo de militares pasaba por el lugar en donde se percataron que minutos antes habían chocado dos camionetas, una de las cuales se había retirado y la otra aún permanecía en el lugar, por lo que decidieron detenerse para abanderar el tramo y prestar ayuda.

Sin embargo, en determinado momento en determinado momento por el lugar pasó a toda velocidad un automóvil Mustang color negro de procedencia americana, cuyo conductor no disminuyó su velocidad ni se detuvo ante las indicaciones de los soldados y fue así como atropelló a dos de ellos lanzándolos sobre el piso.

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Posterior a ello el conductor continuó a toda velocidad dándose a la fuga abandonando a las víctimas, aunque posteriormente y en primeras investigaciones el carro pudo ser localizado abandonado afuera de un domicilio. Al parecer ya se tienen pistas sobre el responsable. Paramédicos tanto de los Servicios de Salud de Villa de Arriaga como de Protección Civil, acudieron a prestar atención a los soldados lesionados, a quienes se les trasladó al Hospital Militar a recibir atención médica. Su estado de salud se reporta como delicado.

Asimismo, una mujer que viajaba en la camioneta que había participado en el primer accidente, también resultó lesionada y a ella se le llevó a una clínica particular del Saucito a recibir atención.

Respecto a este percance, se informó que se trató de un choque entre dos camionetas en donde un conductor se retiró huyó del lugar y la otra unida permaneció en el sitio, la cual estaba totalmente destrozada, siendo una pick up color negro que iba cargada con verdura y en ella viajaba la lesionada.

En el lugar de los hechos se esperaba la llegada de elementos de la Guardia Nacional para que tomaran conocimiento de los dos accidentes y se realizaran las investigaciones necesarias para que se proceda de acuerdo a la ley contra los presuntos responsables.