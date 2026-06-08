Un herido, en incendio en un condominio

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Al parecer por acumulación de gas LP, se registró un incendio en un departamento de la avenida Carranza, casi esquina con la avenida Muñoz, dejando como saldo daños materiales en el interior y un hombre con quemaduras que tuvo que ser llevado a un hospital.

El hecho tuvo lugar la mañana de este domingo en un edificio de departamentos ubicado en la avenida Carranza y Muñoz, a donde acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos para prestar ayuda, así como los paramédicos de la Cruz Roja.

El reporte sobre el siniestro se hizo a los números de emergencia la mañana de este domingo cuando se avisó sobre un incendio suscitado en un departamento del último piso del edificio, el cual al parecer se debió a una fuga de gas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos subieron por las escaleras de servicio hasta llegar al departamento, en el último piso, en donde con chorros de agua procedieron a apagar las llamas que se habían extendido por la vivienda.

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El hecho ocasionó fuertes daños en los muebles y se rompieron los cristales de las ventanas, se reportó que un hombre de unos 30 años de edad presentaba quemaduras, siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja y llevado a un hospital a recibir atención médico.

Asimismo, dos gatitos también fueron rescatados del departamento y afortunadamente estaban a salvo sin que sufrieran lesiones.

Los bomberos pudieron controlar el siniestro en pocos minutos y se informó que al parecer una acumulación de gas fue la causa, aunque se realizaría el peritaje correspondiente para determinar la causa exacta.