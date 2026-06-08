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Semar asegura más de 800 kilos de cocaína en Guerrero

Cinco personas fueron detenidas y la droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General.

Por El Universal

Junio 08, 2026 05:54 p.m.
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Semar asegura más de 800 kilos de cocaína en Guerrero
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- En una segunda operación en menos de una semana en aguas del Océano Pacífico, la Secretaría de Marina (Semar) interceptó una embarcación con casi una tonelada de cocaína frente a las costas de Guerrero, lo que representa una afectación económica de 180 millones de pesos para la delincuencia organizada, según estimaciones de la dependencia.

      Acciones de la autoridad

      La Semar informó este lunes que al realizar recorridos de patrullaje y vigilancia marítima, personal de la Armada, en funciones de Guardia Costera, detectó la embarcación menor con cinco tripulantes a bordo, aproximadamente a 195 millas náuticas al sur del estado de Guerrero.

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      Y al efectuar una inspección se localizó en su interior 13 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 829 kilogramos de presunta cocaína, mismos que fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de un buque de la Armada de México, junto con las cinco personas detenidas a quienes se les leyeron sus derechos de ley.

      Los cinco tripulantes y la droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente, informó la Secretaría de Marina.

      Indicó que este aseguramiento representa una afectación económica de 180 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de las organizaciones delictivas transnacionales.

      De igual forma, resaltó, con esta acción se evitó que aproximadamente 1.6 millones de dosis lleguen a la sociedad.

      Destacó que suman más de 72 toneladas de cocaína aseguradas en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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