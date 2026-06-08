CNTE mantiene huelga y sube presión

Las demandas del magisterio no representan privilegios, sino la exigencia de una jubilación digna para los trabajadores del Estado, afirmó la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny López, al concluir la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que acordó mantener la huelga nacional y fortalecer las movilizaciones en la Ciudad de México y los estados del país.

Durante el cierre de la reunión, la dirigente sostuvo que, tras el análisis realizado por las distintas representaciones sindicales, la organización ratificó los principios que han guiado a la CNTE durante sus 46 años de existencia y refrendó la continuidad de la huelga nacional y de las acciones de protesta emprendidas en las últimas semanas.

López señaló que las exigencias del magisterio no constituyen privilegios, sino el reclamo de condiciones dignas de retiro para docentes, personal administrativo y trabajadores de la educación. Asimismo, afirmó que la demanda ha cobrado fuerza debido a los compromisos asumidos por el actual gobierno federal durante los procesos de campaña.

La dirigente destacó que además de las actividades programadas en la Ciudad de México, se mantendrán movilizaciones en los estados donde la Coordinadora tiene presencia, con el propósito de demostrar el respaldo nacional al movimiento.

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Ante los representantes de las distintas secciones, hizo un llamado a fortalecer tanto el plantón nacional instalado en la capital del país como las acciones de protesta en las entidades federativas.

La Asamblea Nacional Representativa fue declarada en receso a las 2:27 horas de este 8 de junio. Antes de concluir los trabajos, López reiteró que la CNTE continuará manifestándose en las calles en defensa de sus derechos laborales y de seguridad social.

"Los derechos se defienden", expresó la dirigente, al insistir en que el movimiento está integrado por trabajadores de la educación que demandan una jubilación digna para todas y todos.

Integrantes de la CNTE realizarán este lunes acciones de protesta en distintas sedes de medios de comunicación de la Ciudad de México para exponer sus demandas, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso a un sistema solidario de pensiones.

De acuerdo con los acuerdos de la Asamblea Nacional Representativa que culminó en la madrugada de este lunes, a las 11:00 horas se realizará una conferencia de prensa en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y Bucareli, mientras que maestros acudirán a las instalaciones de Televisa Chapultepec, Multimedios Televisión Canal 6 y TV Azteca para difundir sus demandas y posicionamientos.

Entre las principales exigencias del movimiento se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, mejores condiciones laborales, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base y el cese de descuentos a trabajadores que han participado en las movilizaciones.

Las acciones en medios de comunicación forman parte de la estrategia para ampliar la difusión de las demandas del magisterio a nivel nacional.

El dirigente de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, participará a las 11:00 horas en la conferencia de prensa convocada por madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, actividad que se realizará en el Antimonumento a los 43, donde dará inicio una nueva jornada de acciones de los familiares de las víctimas.