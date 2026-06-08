Apple presenta nuevos controles digitales para proteger a menores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En un momento en que las preocupaciones sobre el uso de la tecnología por parte de los menores crecen en todo el mundo,

presentó una amplia

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de sus herramientas de. El anuncio, realizado durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026 (WWDC, por sus siglas en inglés), incorpora nuevos controles para la navegación web, las comunicaciones, lasy el tiempo frente a la pantalla.Las novedades, que llegarán este otoño a, forman parte de una estrategia basada en diversas investigaciones de especialistas en, salud y seguridad digital. La presentación cobró especial relevancia al realizarse en la última conferencia encabezada por Tim Cook como director ejecutivo de la compañía.Una experiencia digital más segura desde el inicioaseguró que el punto de partida para crear experiencias adecuadas para la edad de los menores es la "", una modalidad que activa automáticamente diversas protecciones en el sistema, comopara sitios web de adultos, controles en la App Store y acceso únicamente apara cada rango de edad."Reconocemos que cada niño es único y que los padres son quienes mejor pueden decidir qué funciona para su familia", afirmó Anne Thai, directora senior de Tecnologías y Plataformas de Mercado deLa ejecutiva explicó que los menores se benefician más de la tecnología cuando existey que, en el caso de los, el acceso a dispositivos personales debe ser limitado y ampliarse gradualmente conforme estén preparados.Para facilitar ese acompañamiento,permitirá a los padres decidir con quécomenzarán sus hijos. Podrán optar por un conjunto básico de apps esenciales, unao elegir manualmente cuáles estaránLa compañía también amplió el alcance de sus controles parentales con "", una nueva herramienta que lleva el sistema demás allá de las"Los niños deberán pedir permiso cuando quieran visitar un nuevo sitio web. Los padres podrán revisarlo antes de autorizarlo", explicó Sumbul Desai, vicepresidenta de Salud deLa función estará activada de forma predeterminada paray funcionará en, otros navegadores compatibles y dispositivosMás protección eny videollamadasOtro de los anuncios destacados se centró en lasya ofrece una función que advierte a los menores cuando reciben o intentan enviar imágenes no aptas para ellos, además de difuminar automáticamente ese contenido."Este año se amplía para intervenir antes de que los niños puedan ver o compartir", señaló Desai durante la presentación.Además, los padres podrán exigir que sus hijos solicitenantes de agregarencomo, FaceTime o Teléfono. La idea es que el acceso a nuevas personas se amplíe gradualmente, del mismo modo que ocurre con lasy los sitios web.Menos tiempo frente a la pantalla y más control familiartambién renovó por completo su estrategia para gestionar el tiempo de uso de los dispositivos. Una de las novedades son los "", que ofreceránparacomo entretenimiento, videojuegos y"Estasse basan en la edad del menor y fueron desarrolladas junto con expertos clínicos y especialistas en", explicó Thai.La directiva destacó que lasse elaboraron en colaboración con lay que seguirán actualizándose conforme avance la investigación científica.Respecto a las, Thai recordó que "los expertos recomiendan que losno las utilicen y que los padres evalúen cuidadosamente cuándo un adolescente está preparado para hacerlo".Las familias también podrán crearpara determinar quéestaránen distintos momentos del día. Esto permitirá, por ejemplo, restringir el acceso a entretenimiento durante el horario escolar y ofrecer mayorlos fines de semana.Como complemento,rediseñó la herramienta "", que ahora mostrará de forma más clara elde los dispositivos, lasmás utilizadas y lospara realizar ajustes rápidos.La empresa también anunció nuevascon el objetivo de que lasofrezcan experiencias más apropiadas para cada edad. Entre ellas se incluyen recursos para detectar, gestionary adaptar funciones según la edad del usuario sin compartir información personal, como la fecha de nacimiento.